فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال انه سيتم الإعلان عن 18 وظيفة اشرافية للمديرين ورؤساء الأقسام بوزارة الأشغال خلال الاسبوع الجاري كدفعة أولى على ان تكون الدفعة الثانية تشمل 6 وظائف اشرافية شاغرة، وبذلك يكون إجمالي عدد الوظائف الاشرافية الشاغرة بالوزارة حتى الآن 24 وظيفة.وأضاف ان هذه الوظائف تشمل 10 مديرين و8 رؤساء أقسام بالوزارة. ويأتي ذلك بعد اعتماد لجنة التخطيط بالوزارة برئاسة وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع والوكلاء المساعدين، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع الخاصة بالوزارة من أهمها سد الوظائف الشاغرة.