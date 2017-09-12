اللهو: الإنسان بطبعه يميل إلى الحكايات والسفر المجاني إلى مختلف الأماكن وهذا ما توفره الرواية

القراءة تطلق العنان للخيال وتوفر المتعة والتسلية

مقدمة الرواية يجب أن تكون مشوقة عبر كلمات «مغناطيسية» تجذب القارئ

3 اتجاهات للرواية: النمطية والمركبة والتي تمزج بينهما زينب أبوسيدو

أقامت رابطة الأدباء الكويتيين دورة عن مدخل الى كتابة الرواية قدمتها الكاتبة أريج اللهو بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي.

بدأت اللهو بالتعريف بالرواية قائلة انها نوع فني خاص من القصة يتم سردها نثريا، وتحكي حدثا، ومجموعة من الأحداث، عن طريق مجموعة من الشخصيات التي غالبا ما تمر في صراعات إما مع بعضها او مع المحيط، وتكون عادة طويلة وواقعية، والروايات هي اساس الفن والابداع الذي نتابعه في أماكن شتى مثل المسرح والسينما والتلفزيون.

من الناحية التاريخية، أوضحت اللهو انه انتشر في القرن الـ 18 في انجلترا ووصل فن الرواية الى العالم العربي في القرن العشرين.

اما عن اهمية الرواية، فقالت: تم سرد العديد من القصص في القرآن الكريم وهذا يدل على جمال الاسلوب، حيث ان الانسان بطبعه يميل الى الحكايات والسفر المجاني الى مختلف الاماكن وذلك لتنمية التعبير عن الذات والاحساس بالآخرين.

وأردفت: القراءة تطلق العنان للخيال على عكس الأفلام التي لا تترك مجالا للتخيل، طريقة ممتعة ومثيرة لإيصال الرسائل الفكرية والتربوية وكذلك للتسلية والمتعة.

وعن أصناف الرواية، ذكرت أنها رواية بانورامية ودرامية ورومانسية وتكون ذات شخصيات متعددة وأحداث متناثرة وصراعات متعددة والتي لا يوجد بها ملامح واضحة ونتيجتها غير معروفة، بل نهايتها مبتورة، وهذا النوع من الروايات غير محبب ولا يعتد به أدبيا لأنه لا يطبق القواعد الفنية للرواية.

عن مقدمة الرواية ذكرت أنها يجب أن تكون مشوقة وتحمل كلمات مغناطيسية تجذب القارئ، وتعطي جو الرواية العام من حزن أو غموض أو رومانسية أو رعب.

كما يجب أن تعطي لمحة عامة عن الشخصية، اسمه، واذا كان ذكرا أو أنثى، وضعه الاجتماعي، مرحلته العمرية ومركزه.

وأيضا تشمل المقدمة صورة عامة للمكان سواء الدولة، أو المنطقة أو البيت أو المزرعة. يستحب وجود حوار أو أسلوب للمتكلم، وضربت الكاتبة أريج اللهو أمثلة لبعض الروايات المحلية والعربية والدولية.

وعن تصاعد أحداث الرواية، ذكرت أنه يجب أن يكون منطقيا مبنيا على مقدمة الرواية ولا يأتي من العدم والأهم أن يكون واقعيا.

أما الحبكة، فقالت اللهو: يجب أن تصل الاحداث الى قمتها، ويجب أن يخيل للقارئ أنه لا مخرج من هذه المشكلة، وأما الحل فهو مبتكر وغير متوقع.

والنهاية إما أن تكون مغلقة أو مفتوحة، أو مبتورة.

وأشارت اللهو الى أن الرواية لها ثلاثة اتجاهات: أولها النمطية وفيها تسير الاحداث بالشكل المتعارف عليه من البداية الطبيعية للأحداث، ثم التسلسل الطبيعي.

وثانيها المركبة وهي التي تبدأ الأحداث فيها بالنهاية، ثم يتم استعراض الأحداث التي أدت إليها.

والأخيرة ذات الاتجاهين وهي ان تبدأ القصة من المنتصف، وتعود للبداية ثم النهاية.

وعن بناء الرواية، قالت انه الشخصيات، والزمان والمكان واللغة.

ونصحت اللهو بتجنب وضع شخصيات غير مهمة وليس لها دور في الرواية، لأن المقروء يختلف عن المرئي والمسموع، وقد يسبب ربكة للقارئ، كما نصحت بتجنب وضع شخصية ثم إهمالها لاحقا وكأن الكاتب نسيها.

ونصحت بأن يذكر الزمان بذكر السنة أو الشهر او اليوم او الحقبة، مثلا ما قبل الميلاد، او بعد الفي عام من الآن في المستقبل، وتذكر خصائص هذه الحقبة.

أما المكان فيذكر اسم شارع او مدينة او دولة او ولاية، او مقهى او مطعم او مكان، في العمل او المستشفى.

اما اللغة فنصحت بالابتعاد عن الخلط في الكتابة ويندرج تحت اللغة الاسلوب في سرد الرواية.

الاسلوب الأول للغة هو الراوي، والأسلوب الثاني هو المكتوب ويندرج تحته مفكرات ورسائل بين الشخصيات، اما الاسلوب الثالث فيكون على لسان الشخصية.

وعن خطة الكتابة، قالت: قبل ان تبدأ في الكتابة خذ وقتك في كتابة المحاور، ضع عناوين المحاور ثم اكتب وارسم الشخصية جيدا.

ثم اشارت الى الاخراج الداخلي، وعن الاهداء قالت اختياري والمقدمة كذلك اختيارية.

وعن فصول الرواية، قالت الاسماء تقوس والحوار يبدأ بعلامة ونصحت بعدم الاستهانة بالفواصل.

وأخيرا أشارت الى الكتاب من الخلف، فقالت: يقتطع جزء من الرواية ويختاره المؤلف على ان يعتبره الاكثر تشويقا وأحيانا تكتب نبذة عن المؤلف.

ثم البحث عن دار نشر بها إصدارات تشبه اصدارك.