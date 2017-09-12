أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إطلاق مشاريع صحية عاجلة في العراق ضمن منحة 100 مليون دولار الاخيرة التي خصصها الصندوق لإعادة إعمار العراق.

وقال ممثل صندوق التنمية نواف المحمد الذي يزور العراق حاليا لـ «كونا»: ان الصندوق سيطلق الخميس المقبل 15 مليون دولار من مبلغ المنحة الكلي لتنفيذ مشاريع صحية عاجلة في 8 محافظات عراقية.

وأضاف المحمد ان المشاريع التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة العراقية ستركز على إعادة بناء المراكز الصحية المدمرة وتجهيزها بالمعدات والادوات الطبية لاستقبال السكان النازحين.

وأوضح ان الحاجة الماسة لإعادة الاستقرار في تلك المناطق دفعت صندوق التنمية لاطلاق البرنامج العاجل بالاتفاق مع صندوق اعادة اعمار العراق.