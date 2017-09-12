حصل د.علي محمد الدوسري من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية على جائزة عبدالحميد شومان لأفضل الباحثين العرب للدورة الـ 35 لعام 2016 في مجال العلوم الأساسية في التغير المناخي وتأثيره على التنوع الحيوي والتصحر، وذلك نظرا لمستوى أبحاثه العلمية وأوراقه البحثية المنشورة في المجلات العلمية المرموقة ذات التأثير العالي، وللصفة التطبيقية لأبحاثه على المستوى العملي، بالإضافة إلى ارتباط أبحاثه مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتبر هذه الجائزة من أهم الجوائز العلمية في الوطن العربي، وذلك لما تتبعه من إجراءات ومعايير موضوعية وشفافة، حيث يشرف عليها نخبة من الأكاديميين والباحثين المتميزين في اختصاصات علمية متنوعة، كما أنها تنتقي سنويا لجان تحكيم لتقييم النتاج العلمي للمرشحين من مختلف أرجاء الوطن العربي.

وشارك في هذه الدورة ما يقارب 151 مرشحا من الجامعات والمؤسسات العلمية العربية، ضمن حقول الجائزة وعددها 6. يذكر أن الجائزة أطلقتها مؤسسة عبدالحميد شومان في العام 1982 بدعم من البنك العربي، وتمنح تقديرا للنتاج العلمي المتميز، الذي يسهم نشره وتعميمه في زيادة بالمعرفة العلمية والتطبيقية، وأيضا زيادة الوعي بثقافة البحث العلمي، بالإضافة إلى أهميته في حل المشكلات ذات الأولوية محليا وإقليميا وعالميا.