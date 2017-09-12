العرفج: حريصون على تنمية مواهب الشباب بمختلف المجالات

العمر: الشراكة الإستراتيجية لـ «كيبكو» مع «الشباب» تعزز دورها في دعم الشباب عاطف رمضان

أعلنت وزارة الدولة لشؤون الشباب عن إطلاق الملتقى الإعلامي الشبابي في 13 الجاري الذي يهدف إلى تشجيع الشباب وصقلهم إعلاميا وذلك ضمن فعاليات الكويت عاصمة للشباب العربي لعام 2017 التي انطلقت برعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الوزارة بحضور المتحدث الرسمي لوزارة الشباب ناصر العرفج والمدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عبير العمر ومدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في شركة Ooredoo مجبل الأيوب.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج، ان الملتقى سيشارك فيه 17 دولة و80 شابا عربيا وسيصدر المشاركون وثيقة شبابية اعلامية سيتبناها اتحاد الصحافيين العرب وايضا الاعلاميون العرب وجامعة الدول العربية، ويتضمن 9 ورش عمل في المجالات الإعلامية المختلفة على أن تقدم 3 ورش في اليوم من قبل مختصين في المجالات الإعلامية، مشيرا الى ان الهدف من تلك الورش أن يستفيد الشباب الكويتي والعربي لمشاركة أفكارهم وتطويرها وستقام الورش في برج كيبكو وتسجيلها عبر الموقع الرسمي لوزارة الدولة لشؤون الشباب.

وأضاف ان الملتقى يستمر ثلاثة أيام ويركز على تشجيع الشباب على طرح الأفكار المبدعة والمتجددة على مستوى العمل الشبابي بشكل عام والإعلامي بشكل خاص، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الكويتي والعربي.

وأكد العرفج حرص الوزارة على تنمية مواهب الشباب بمختلف المجالات، موضحا أن الملتقى يأتي ضمن فعاليات الكويت عاصمة للشاب العربي لعام 2017، التي كان بدايتها مؤتمر رواد الأعمال، وسط مشاركة من كل شباب الوطن العربي واستضاف عددا من التجارب الملهمة في مجال ريادة الأعمال، ولاقى هذا الملتقى استحسانا من قبل الحضور والوفود المشاركة.

وأشار إلى ان الملتقى يتضمن العديد من الورش والحلقات النقاشية التي يشارك فيها مشاهير الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الإعلاميين الشباب بما يسهم في إثراء المحتوى الإعلامي لدى الشباب من خلال عرض تجاربهم في الإعلام وطرح المواضيع الهادفة التي تهم الشباب.

وأوضح أن هذا الحدث يلعب دورا استراتيجيا كبيرا في تمكين الشباب الإعلامي الصاعد من المساهمة في بناء مستقبلهم المهني بطريقة سليمة وذلك من خلال الالتقاء بعدد بالشخصيات الإعلامية عبر الجلسات الحوارية والمناظرات وعرض التجارب الناجحة وتمكين الشباب العربي من الانخراط في المجال الإعلامي.

وأشار إلى أن الملتقى يستهدف الهواة المهتمين في المجال الإعلامي، ويهدف أيضا إلى التأكيد على أهمية المستقبل الإعلامي لدى الشباب العربي لمواجهة التحديات وتحمل المسؤولية لتطوير الإعلام العربي وتبصير الشباب بأهمية التكنولوجيا الحديثة وترسيخ القيم الإيجابية فيهم.

وذكر أن من أهداف الملتقى فتح المجال أمام الشباب من اللقاءات المفتوحة والمباشرة مع الإعلاميين سواء كانوا أكاديميين أو مهنيين، والحفاظ على الهوية العربية رغم الانفتاح على وسائل التواصل والتطور في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك تمكين الشباب من العمل في المجال الإعلامي وتوفير فرص عمل للشباب في المؤسسات الإعلامية المختلفة عبر التعاون مع القطاع الخاص ترجمة لاستراتيجية وزارة الدولة لشؤون الشباب.

شراكة إستراتيجية

من جانبها، قالت المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية لشركة مشاريع الكويت القابضة عبير العمر: ان شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة «الشباب» من خلال الكويت عاصمة الشباب العربي تعزز دورنا في دعم قضايا الشباب المختلفة التي تسهم في تطوير الكوادر الشبابية على مستويات عدة.

وأضافت العمر ان شركة مشاريع الكويت وشركاتها التابعة تشارك في فعاليات الملتقى الإعلامي والشبابي لقناعتها المطلقة بدور الاعلام وتأثيره على الشباب في بناء شخصيتهم وتنمية مواهبهم من خلال قنوات وشبكات الاعلام المختلفة أبرزها التواصل الاجتماعي الذي أصبح الركيزة الأساسية والوسيلة المعتمدة لدى العديد من الشباب.

ومضت قائلة: يسعدنا المشاركة في الملتقى الإعلامي الشبابي من خلال استضافتنا لجميع ورش العمل التابعة للملتقى والتي ستقام في «التشيرمانز كلوب» في برج كيبكو التابع لشركة مشاريع الكويت حيث ستشارك محطة المارينا أف أم التابعة لشركة يونايتد نتورركس التابعة ضمن مجموعة كيبكو في ورشة عمل «ثورة اليوتيوب» وكذلك مشاركة كيبكو في إحدى الحلقات النقاشية.

واختتمت العمر تصريحها قائلة: من خلال شراكتنا مع وزارة الشباب أتيحت لنا الفرصة للتحاور عن قرب مع شريحة كبيرة من الشباب في عدة مناسبات وأنشطة ضمن الكويت عاصمة الشباب العربي أبرزها ملتقى ريادة الأعمال حيث كان له صدى إيجابي لدى كل المشاركين ونأمل أن يتكلل الملتقى الإعلامي الشبابي بالنجاح والفائدة لكل الحضور والمشاركين، واشكر وزارة الشباب دعوتنا للمشاركة في الكويت عاصمة الشباب العربي والفعاليات التابعة له ولمجهودهم الرائع في تنظيم جميع الأنشطة.

تمكين الشباب

وفي الاطار ذاته أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في شركة Ooredoo مجبل الأيوب أن الشركة تفخر بشراكتها مع وزارة الدولة لشؤون الشباب من خلال مبادراتها، لاسيما مبادرة «الكويت عاصمة الشباب» التي تعد الأهم على مستوى المنطقة.

وأكد الأيوب إيمان الشركة التام بتمكين الشباب والمساهمة في دعمهم للوصول لأعلى المراتب في مختلف المجالات، مشيرا الى أن الشركة تسعى لدعم مواهب الشباب وتحقيق تطلعاتهم سواء من خلال رعاياتها الممتدة على مدار العام ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، أو من خلال الحلول المتكاملة التي تقدمها الشركة لعملائها والتي تمكنهم من التواصل مع العالم عن طريق الإنترنت المتنقل، لاسيما في عصر تتبنى فيه كل وسائل الإعلام سواء التقليدية أو الحديثة الإنترنت على الموبايل كإحدى سبل التواصل الأساسية.

وقال الأيوب: نفخر بدعمنا العديد من الجهات سواء حكومية أو خاصة في مبادرات على مدار العام، نابعة من قيمنا الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي.

أهداف الملتقى والفئة المستهدفة

تتمثل الاهداف العامة للملتقى بما يلي:

٭ التأكيد على اهمية المستقبل الاعلامي للشباب لمواجهة التحديات وتحمل المسؤولية لتطوير الاعلام العربي.

٭ تبصير الشباب لاهمية التكنولوجيا الحديثة وترسيخ القيم الايجابية فيهم.

٭ فتح المجال للشباب للاستفادة المباشرة من اللقاءات المفتوحة والمباشرة مع الاعلاميين سواء اكاديميون او مهنيون.

٭ تمكين الشباب وتأهيلهم للعمل في المجال الاعلامي.

والفئة المستهدفة:

٭ الشباب الكويتي والعربي.

٭ الفئة العمرية من 18 الى 34 سنة.

٭ الفاعلون والهواة والمهتمون في مجال الاعلام.

٭ المؤسسات والجهات الاعلامية او ذات الصلة بالاعلام والشباب من كلا القطاعين الحكومي والخاص.