ناشد فريق الطوارئ الكويتي الموجود في أتلانتا جميع المواطنين الكويتيين الذين لا يزالون في مدينة ميامي والمدن الواقعة تحت التأثير المباشر لإعصار ايرما البقاء في اماكنهم وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم.

وذكرت سفارتنا في واشنطن في بيان انها تدعو المواطنين الموجودين في المناطق الواقعة تحت تأثير اعصار «ايرما» بناء على رغبتهم او تعذر خروجهم إلى متابعة ما يصدر عن السلطات المحلية او اللجوء إلى احد الملاجئ القريبة منهم والتي تم تخصيصها من قبل الجهات المعنية في تلك المناطق لتأمين سلامتهم.

كما ناشدت السفارة الكويتية المواطنين بتزويد فريق الطوارئ بعناوينهم وأرقام هواتفهم من خلال رسائل نصية على الأرقام التالية: 2028180666 - 3043038335- 7033108310 - 4243338001 - 3106000366.