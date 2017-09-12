قطاع العمل الخيري بالكويت يسير على خطى سمو الأمير في خدمة المتعففين والسعي إلى تحقيق الريادة والتميز

أعرب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام - الصرح الخيري الأول بالمنطقة ـ مشعل الأنصاري عن خالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مع حلول الذكرى الثالثة لمنح سموه لقب «قائد العمل الإنساني» وتسمية الكويت مركزا إنسانيا عالميا.

ويأتي هذا تزامنا مع مرور الذكرى الثالثة على تكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من قبل الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014 بعد جهود كبيرة بذلها سمو الأمير ودولة الكويت في الجانب الإنساني على مستوى العالم وتأكيدا للدور الإيجابي الرائد للكويت في الجانبين الإنساني والخيري.

وأعرب الأنصاري عن فخر واعتزاز البنك الكويتي للطعام وجميع الهيئات ومؤسسات العمل الخيري في البلاد بهذه المناسبة، التي جاءت نتيجة أعمال الخير التي يحرص صاحب السمو الأمير عليها، والتي امتدت لشتى بقاع الأرض، وكذلك الأعمال الخيرية التي تنظمها حكومة الكويت فضلا عن مشاريع الجمعيات الخيرية الكويتية في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن العمل الخيري والإسلامي في الكويت يشكل نموذجا مميزا للعناية بهموم الأمة الإسلامية.

وقال الأنصاري ان سجل الكويت حافل بالعطاءات بقيادة «قائد الإنسانية» لإغاثة المنكوبين جراء الكوارث الإنسانية في شتى بقاع الأرض، وأن هذا الأمر ليس بمستغرب على أهل الكويت الذين جبلوا على فعل الخير.

من ناحيته، أشاد أمين سر مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام سالم الحمر بدعم سمو الأمير لكل ما من شأنه خدمة العمل الخيري سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، بالإضافة إلى دعمه المستمر لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويده وتلاوته، التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على اختلاف أعمارهم للإقبال على كتاب الله تلاوة وحفظا وتجويدا وتدبرا.

وذكر الحمر أن قطاع العمل الخيري بالكويت يسير على خطى سمو الأمير في خدمة المتعففين، والسعي إلى تحقيق الريادة والتميز في قطاع العمل الخيري، ونشر أهميته بين جميع شرائح المجتمع، مع الأخذ بالاعتبار أن البنك الكويتي للطعام يعتبر من أولى الجمعيات الخيرية التي تتخصص في تطوير وتقديم مختلف أنواع العمل الخيري بالكويت، مبينا أن إنجازات بنك الطعام ومشاريعه النوعية تعد خير دليل وشاهد على تحقيق الريادة بين الجمعيات واللجان الخيرية في الكويت.

وتأتي أعمال والمشاريع الخيرية التي يقوم بها البنك الكويتي للطعام ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية في العالم، بالارتقاء في العمل الخيري والإنساني، واتساقا مع الأهداف الرئيسية للبنك الكويتي للطعام أن يكون من أولى الجهات التي تخدم الإنسانية محليا ودوليا في توفير الطعام والاحتياجات الأساسية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية، وتثقيف المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وتحفيز جميع فئات وشرائح المجتمع على العمل التطوعي.