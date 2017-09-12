عادل الشنان

تستمر المؤسسة العامة للرعاية السكنية في استقبال أصحاب الطلبات من المواطنين الراغبين في التخصيص على مشروعي جنوب عبدالله المبارك وخيطان الجنوبي، حيث بلغ تجاوز عدد المتقدمين حتى يوم أمس 3769 مواطنا من أصحاب الأولويات المسجلة حتى العام 1999 وما قبل.

وبينت إحصائيات المؤسسة أن إجمالي عدد المتقدمين من المواطنين أصحاب الأولويات السكنية المسجلين منذ العام 1998 وما قبل على مشروع خيطان بلغ 2267 طلبا حتى الفترة الصباحية ليوم أمس، في حين خصصت المؤسسة 1530 طلبا منهم حتى الآن.

كما تقدم 1529 مواطنا من أصحاب الطلبات للتخصيص على مشروع جنوب عبدالله المبارك خصص منهم أكثر من 500 طلب حتى نهاية عمل يوم الخميس الماضي.

وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من تخصيص جميع الملفات والتأكد من مطابقتها الشروط سيتم استدعاء الدفعات بدءا من 22 نوفمبر المقبل يليها توزيع بطاقات القرعة والاحتياط ومن ثم إجراء القرعة الأولى لـ 290 قسيمة في يوم 29 من الشهر ذاته.