فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان الوزارة بانتظار مجلس الوزراء لحسم إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وذلك بعد العقبات التي واجهت عمل تنفيذها والاتفاقيات التي أبرمت من اجلها والبنود الخاصة بها بالاضافة إلى اعتراض وزارة الداخلية على نقل عدد من الاختصاصات الخاصة بها إلى الهيئة الجديدة بسبب خصوصية هذه الاختصاصات، الأمر الذي أدى إلى مباشرة أعمال الهيئة خلال الفترة الماضية.

وأضاف ان استقالات رئيس مجلس ادارة الهيئة وأعضاء ممثلين الوزارات والهيئات الحكومية ذات الشأن بالهيئة يعتبر وجودها غير قانوني حسب ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، وعليه فإن حلها اصبح قريبا جدا. وقال ان وزير الأشغال قد رفع التوصيات الخاصة بالهيئة وموقفها الحالي من الإلغاء، خاصة ان الهيئة ومنذ صدور قرارها قبل عامين لم تتمكن من تنفيذ أي قرارات من الأهداف التي أنشئت من أجله، ولذلك فإن حلها اصبح وشيكا وبانتظار قرار مجلس الوزراء النهائي والحاسم.