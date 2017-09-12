محمد راتب

أعلن رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود الحجيلان تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد ومؤسسة الموانئ الكويتية لبحث القضايا المشتركة الخاصة بالعاملين وحل المشكلات ووضع الخطط التي تصب في صالح القطاع الخاص وتحسين الظروف العامة وتلبية الاحتياجات الأساسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين المدير العام لمؤسسة الموانئ الشـــيخ يوسـف العبد الله ورئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود الحجيلان بحضور أمين سر الاتحاد جمال الفضلي والمستشار العام سالم عبد الهادي العجمي، حيث جرى التأكيد على ضرورة التواصل المستمر للوصول إلى الأهداف المنشودة في التنمية وتوفير افضل الخدمات.

وذكر الحجيلان أن اتحاد العاملين في القطاع الخاص مستمر في تحركاته ولقاءاته مع المسؤولين والتواصل معهم لما فيه المصلحة العامة لعموم الموظفين وإيجاد بيئة مشجعة على الاستمرار في العطاء وخدمة الوطن بمختلف الطرق والوسائل وتلبية التطلعات وفق الإمكانات المتاحة مع مراعاة القوانين بالشكل الصحيح.