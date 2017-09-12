الحساوي: الزراعة تدرس إنشاء «العبدلي» و«الوفرة» كشركتين حكوميتين لدعم المزارع الكويتي

الصبيح: نهدف إلى استحداث منافذ تسويقية جديدة



بشرى شعبان

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. فيصل الحساوي ان الهيئة تدرس حاليا فكرة إنشاء شركتين حكوميتين مساهمتين هما «شركة العبدلي وشركة الوفرة»، وذلك بالتنسيق مع اتحاد المزارعين، وبهدف دعم المزارع الكويتي بشكل خاص، والشركات والمزارع في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا انها تحت الدراسة حاليا وتخضع لمزيد من التدقيق، مثمنا جهود العاملين بالاتحاد الكويتي للمزارعين وحرصهم على التواصل مع الهيئة بصورة دورية.

جاء ذلك على هامش تكريم الاتحاد الكويتي للمزارعين امس الإثنين، نواب مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في مقر الهيئة بالرابية، وبحضور نائب مدير هيئة الزراعة للشؤون الإدارية والمالية أحمد الختلان، ونائب المدير العام لقطاع الثروة النباتية دلال رجب، ونائب المدير العام للثروة الحيوانية د. علي القطان، ونائب المدير العام للثروة السمكية علي الفارسي ورئيس اتحاد المزارعين براك الصبيح وعدد من المسؤولين والقيادات بالهيئة والاتحاد.

وأضاف الحساوي أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة عدد من القضايا والعراقيل التي تواجه الزراعة والمزارعين بالاتحاد وعن طريق تفعيل دور اللجان، مشيرا الى وجود مشاريع عدة مشتركة مع الاتحاد الكويتي للمزارعين، الذي يعمل بشكل مكثف للوصول إلى اهدافه، وبالتعاون مع هيئة الزراعة.

وقال الحساوي «ان هذه المبادرة ليست بغريبة على الاتحاد الكويتي للمزارعين، مبينا ان الهيئة والاتحاد يعملان باتجاه واحد وهو خدمة المزارع الكويتي وتنمية الزراعة المحلية، مضيفا انه جرى تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين لحل المشاكل والمعوقات التي تقف عقبة امام عمل الاتحاد والمزارعين بصورة عامة».

بدوره، قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح ان التعاون والتنسيق القائم مع هيئة الزراعة يهدف إلى تنمية وتغطية احتياجات المزارعين والمزارع في جميع مناطق البلاد، مشيرا إلى ان مد جسور التعاون بين الطرفين من شأنه التسريع في وتيرة انجاز المشاريع المشتركة وتحقيق الأهداف المرجوة من مثل هذه اللقاءات والاجتماعات.

وأشار الصبيح إلى وجود مشاريع عدة لدى الاتحاد، حيث تهدف إلى إنشاء منافذ تسويقية جديدة في مناطق متفرقة، وشركات أخرى للتسويق، لضمان تسويق المنتج المحلي بالقيمة العادلة للجميع، وتوحيد أسعاره عن طريق الشركات والمزارعين، مؤكدا ان الاجتماعات ستتواصل مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة، بهدف الحرص على إقرار المشاريع الزراعية الهامة.

وأكد الصبيح ان الاتحاد يعمل على حماية الثروة الزراعية وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها، والعمل على تقدمها من جميع الأوجه الاقتصادية والصناعية والتجارية.