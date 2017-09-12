تقيمه «مهندسون بلا حدود» بدعم من مجموعة «أسيكو»

المهدي: الرعاية الرسمية لمنتدى تشييد تعزز ثقافة البناء والإنشاءات

الشعباني: نساهم في التنمية المجتمعية من خلال مثل هذه الفعاليات



تستكمل «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» وأسرة موقع تشطيباتي استعدادتهما لإقامة منتدى «تشييد» الخاص بثقافة التشييد والبناء وذلك برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأوقاف محمد الجبري، ويقام في فندق هوليداي إن السالمية في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.

مديرة المؤتمرات والمعارض في «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» م. بشاير المهدي، أوضحت أنه وبعد الرعاية الرسمية من قبل الوزير الجبري للمنتدى قامت مجموعة «أسيكو» لإنشاءات وصناعات مواد البناء بدعم كل فعاليات المنتدى.

وأضافت مهدي أن المنتدى يهدف إلى توجيه المواطنين أصحاب البناء بالأسس السليمة والخطوات المتبعة وكذلك مساعد المهندسين الكويتيين للارتقاء بالعمل للنهوض ببلدهم هندسيا وعمرانيا، مشيرة إلى أن المنتدى سيتضمن محاضرات وورش عمل عن مختلف مراحل البناء بدءا من الفكرة والتصميم ومن ثم مرحلة التراخيص وانتهاء بأعمال والتنفيذ والطرق السليمة لتجنب المشاكل والخلافات للوصول إلى أعلى أنواع الجودة في البناء.

وذكرت، أن نخبة من أصحاب الاختصاص والمهندسين سيعرضون في هذه الورش والمحاضرات خبراتهم وطرق التفوق والنجاح بإدارة المشاريع الهندسية والتغلب على المصاعب.

من جهته، أكد مدير العمليات الفنية في مجموعة «أسيكو» م. مازن الشعباني، أن دعمهم لهذا المنتدى يأتي من قناعة الشركة بضرورة أن تقوم الشركات المتخصصة برفع مستوى الوعي في مختلف عمليات البناء والتشييد، مشيرا الى أننا سنقوم بعرض جهودنا في إيجاد مبان مستدامة تحقق الهدف المرجو من إنشائها.

وأضاف الشعباني، أن «اسيكو» تحرص على المساهمة المجتمعية من خلال مثل هذه الفعاليات ذات العلاقة بنشاطات الشركة المتنوعة، لافتا إلى أن متخصصين من الشركة سيقومون بعرض مزايا المنتجات التي تقدمها المجموعة خلال هذا المنتدى، وأنها ستقوم أيضا بتقديم النصائح والإرشادات ذات العلاقة للمواطنين الراغبين بذلك.

وتمنى مدير العمليات الفنية في مجموعة «أسيكو» أن يشهد المنتدى مزيدا من المشاركات، لافتا إلى أن الأهداف المعلنة في توعية الجمهور ورفع مستوى المهندسين والرعاية الرسمية الرفيعة كلها عوامل ستزيد من فرص التوفيق والنجاح للمشاركين في المنتدى ليحققوا النتائج المرجوة لهم.