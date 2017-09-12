أحمد مغربي

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق إن مسألة تعيين رئيس تنفيذي لشركة «إيكويت» للبتروكيماويات بيد مجلس إدارتها، كما أن شركة صناعة الكيماويات البترولية باعتبارها شريكا رئيسيا حسب اتفاقية المساهمين الرئيسيين الموقعة للمشروع لها الحق في أن تقدم مرشحها لهذا المنصب وكذلك هذا الحق محفوظ للشريك الأجنبي.

وكشف المرزوق، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، عن أن هناك بنودا أخرى في الاتفاقية تنص على تبادل الأدوار التنفيذية بين الشريكين الرئيسيين وهما شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال الأميركية.

وأضاف: «لا يوجد أي نص في الاتفاقية لتعيين لجنة محايدة لاختيار الرئيس التنفيذي أو نص على تعيين الرئيس التنفيذي من موظفي شركة إيكويت، كما أن جميع الرؤساء التنفيذيين السابقين للشركة تم ترشيحهم من قبل شركة صناعة الكيماويات البترولية ووافق الشريك الأجنبي حينها على تعيينهم».