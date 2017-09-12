قال سفير الكويت لدى تركيا، غسان الزواوي، اليوم الثلاثاء، إن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إلى تركيا يوم غد الأربعاء تكتسب أهمية خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية ودولية تتطلب التعاون والتنسيق المشترك.



واكد السفير الزواوي في تصريح صحافي، على أهمية توحيد الجهود والرؤى المشتركة بين الكويت وأنقرة لمواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف أن الزيارة التي تستمر حتى 16 سبتمبر الحالي تكتسب أيضا أهمية خاصة لما يتضمنه جدول أعمالها من توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة ومناقشة بعض الأفكار والموضوعات التي طرحت في السابق بين تركيا ودولة الكويت ولاقت استحسان ودعم القيادتين في البلدين.



وأوضح الزواوي أن مباحثات سمو الشيخ جابر المبارك مع رئيس الوزراء التركي بنلي يلدريم ستتركز على استكمال بحث تفاصيل الاتفاقيات والتي سيكون لها الأثر الكبير في الخير والرخاء على تركيا والكويت.



وأشار إلى أن الاتفاقيات ستتضمن مجالات عديدة منها الفنية والإطارية وكذلك اتفاقيات تتعلق في مجال شؤون التدريب بين مختلف الجهات الكويتية والتركية وأيضا اتفاقيات بشأن توحيد القياسات والأنظمة والتي ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف البضائع والمنتجات.



وأوضح أن الكويت وتركيا ترتبطان ب 45 اتفاقية منها اربع اتفاقيات تم توقيعها أثناء زيارة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى أنقرة في مارس الماضي للتعاون في المجالات الدينية والسياحية والعسكرية ومنح لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.



واكد حرص البلدين على تعزيز العلاقات وتطويرها بينهما في مختلف المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية، معربا عن الامل في ان تثمر الزيارة عن نتائج ايجابية تخدم مصلحة البلدين والشعبين.