كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بجولة تفتيشية في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #بتعاونكم_نجملها .

وفي هذا الصدد نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق عدة جولات تفتيشية شملت جميع مناطق المحافظة والتي أسفرت عن رفع 137 طناً من الأنقاض المجهولة ومخلفات الأشجار والمزروعات، كما تم كنس وتنظيف 71 شارع فرعي و 88 شارع رئيسي، وتم غسيل وتبديل 151 حاوية ، ووضع 96 ملصقاً على السيارات المهملة والسكراب ورفع 46 سيارة مهملة، إلى جانب تم رفع 6 قوارب مهملة، ومصادرة وإتلاف 100 كجم من المواد الغذائية .

وفي هذا السياق شدد مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق، د.سعد الجلاوي، على أحكام الرقابة بهدف الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة من خلال تكثيف الجولات الميدانية لتفتيش وذلك لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من قبل مفتشي الإدارة .

و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر ‪ 139 أو التواصل عبر حساب البلديةبمواقع التوصل الاجتماعي ‪ @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.