استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، عند مستوى 0.301 دينار في حين انخفض اليورو إلى 0.360 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.396 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 0.314 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.



وفي الولايات المتحدة واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات امس الاثنين وذلك مع استمرار القلق بشأن تأثير إعصار (إيرما) والتوترات مع كوريا الشمالية.