حريصون على متابعة مشاريعنا وإزالة كافة العقبات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى

فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة،م. أحمد الحصان، عن إنجاز 72 في المئة من مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد -(وصلة الدوحة )، موضحا أن العمل بالمشروع يمشي بخطى ثابته نحو الإنجاز والتسليم نهاية العام المقبل 2018 ووفقا للمواعيد التعاقدية دون وجود نسب تأخير تذكر بفضل الجهود المبذولة من كافة العاملين داخل المشروع الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز المشروع والاستفادة منه الربط بين المناطق الجنوبية بالمناطق الشمالية من البلاد والتي تسعى الدولة جاهدة إلى وضع ضمن اوليات التنمية خلال السنوات القليلة المقبلة . وقال الحصان في تصريح صحافي، إن "النجاحات والإنجازات التي يحققها قطاع هندسة الطرق في مشاريعه حاليا بفضل دعم ومساندة وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع إيمانا منه بأهمية هذه المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها إحداث نقلة نوعية لمنظومة الطرق على مستوى والبلاد وكونها دعامة ثابتة من دعامات النهضة الشاملة التي تسعى حكومتنا الرشيدة لتطبيقها ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن" . أوضح م الحصان بأن الكلفة الإجمالية للمشروع 165.708 مليون دينار ويتضمن إنشاء جسر بحري يبدأ من منطقة ميناء الشويخ والمنطقة الحرة ويعبر جون الكويت غربا مارا بجانب جزيرة أم النمل حتى منطقة الدوحة ومن ثم يربط بطريق الدوحة السريع بطول 14.4 كم كما يتكون المشروع من بناء جسر بحري بطول 7 كم من تقاطعين رئيسين ويشمل المشروع على نفس مواصفات الجسر الرئيسي (وصلة الصبية )من حيث السعة وعدد الحارات 3 حارات مرورية مع حارة طوارئ لكل اتجاه.

وتابع م الحصان أن "مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد والمكون من وصلتين (الصبية -الدوحة ) يسير العمل بهما بالتوازي للانتهاء منهما نهاية 2018 المقبل وتحقيق الأهداف المرجوة"، مشددا على حرص القطاع على متابعة مشاريعه من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد إليه من أجهزته التنفيذية والعمل على إزالة كافة العقبات التي قد تواجهه من خلال التعاون والتنسيق فيما بين وزارة الأشغال العامة والجهات الحكومية المعنية الأخرى.