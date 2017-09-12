ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني والازدواج الضريبي والاتصالات

أسامة دياب

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، السفير وليد الخبيزي، اليوم الثلاثاء، إن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يوم غد الأربعاء للجمهورية التركية "تأتي في سياق الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين".

وأوضح الخبيزي أن هذه الزيارة جاءت تلبيه لدعوة رئيس وزراء تركيا بنلي يلدريم، مشيرا انه تم الإعداد لها منذ ثلاثة اشهر.

ولفت إلى الزيارات رفيعة المستوى التي جرت العام الحالي بداية من زيارة صاحب السمو أمير البلاد لتركيا في شهر مارس الماضي والزيارتين اللتين أجراهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للكويت شهري مايو ويوليو الماضيين.

وأشار إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء سيجري خلال زيارته لتركيا جولة من المباحثات الثنائية مع نظيره رئيس وزراء جمهورية تركيا بنلي يلدريم.

واكد أن المباحثات ستتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية وسبل تشجيع الدخول في شراكات اقتصادية ناجحة عبر استغلال الفرص الواعدة المتاحة في كلا البلدين.

وبين أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني والازدواج الضريبي والتعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي مجال الاتصالات، إضافة إلى بروتوكول للتعاون بين الحرس الوطني والدرك التركي.

وأضاف انه تزامنا مع الزيارة سيعقد المنتدى الاقتصادي التركي -الكويتي بمشاركة كبار المسؤولين في كلا البلدين بمدينة اسطنبول ومنهم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي بالوكالة خالد الروضان.