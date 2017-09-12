أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستوزع الدفعة الثامنة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 3) للسنة المالية (2017-2018) متضمنة 305 قسائم لأصحاب الطلبات حتى 20 يناير 2011.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في منطقة جنوب المطلاع إلى مراجعتها يومي الخميس والأحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وأوضحت أن بطاقات الاحتياط ستوزع يوم الاثنين المقبل في حين ستجرى القرعة يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري مبينة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف إلى مراجعة المؤسسة الاثنين المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

وذكرت أن المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو ليس لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة إلى حين مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة.