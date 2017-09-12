القاهرة هناء السيد

فازت البلاد ممثلة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارة الأشغال العامة، بدرعين وشهادتي تقدير في مسابقة جائزة التميز الذهبي للإنجازات الحكومية العربية 2017.

جاء ذلك في الاحتفالية التي أقامتها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري المهندس ياسر القاضي.

وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والقانونية في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، أيمن السرحان، في تصريح صحافي ،"إن الجهاز فاز بدرع الحكومة الإلكترونية المتميز وذلك عن برنامج ( تصنيف متعهدي المقاولات بالجهاز المركزي للمناقصات العامة)".

وأوضح السرحان أن "هذا البرنامج من شأنه المساهمة في الدفع باتجاه أن تكون دولة الكويت مركزا ماليا واقتصاديا رائدا في المنطقة"، مضيفا أن البرنامج يساهم في تحقيق العدالة والشفافية بين شركات القطاع الخاص في الكويت.

من جانبه أعرب مدير إدارة المعلومات بالجهاز المركزي للمناقصات، المهندس خالد العمار، عن الفخر للحصول على الجائزة "للمرة الثانية خلال هذا العام".

واعتبر العمار أن ذلك يأتي استكمالا للإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، معربا عن أمله بمزيد من التطور والتقدم بالنسبة للبرامج الحكومية بدولة الكويت .

من جهته اكد أمين سر لجنة تصنيف المقاولين بالجهاز المركزي للمناقصات العامة، أنور الطواري، أن هذه الجائزة "ثمرة جهود العاملين في الجهاز لاسيما إدارة تصنيف المقاولين وإدارة نظم المعلومات "، مشيدا في الوقت ذاته بدعم القيادات العليا بالجهاز.

ولفت الطواري إلى أن هذا النظام يعمل على تسهيل وتسريع عملية تقديم واستقبال طلبات تصنيف شركات المقاولين عما كان معمول به في السابق، مضيفا أنه سهل أيضا عملية تقييم هذه الطلبات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ونوه بسعي الجهاز الدائم إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور باستخدام أحدث وافضل الوسائل التكنولوجية المتاحة فيما قام بإهداء هذا الإنجاز الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء والى الشعب الكويتي .

من جانبها أعربت مدير مركز نظم المعلومات بوزارة الأشغال العامة، المهندسة ايمان اشكناني، عن السعادة للمشاركة في المسابقة عن (خدمة تأهيل وتسجيل الموردين المشاركين في مناقصات وعقود وممارسات ومزايدات التي تطرحها الوزارة).

وأشارت اشكناني إلى أن هذه الخدمة كانت يدوية وتحولت حاليا إلى تعامل إلكتروني موجود بالموقع الإلكتروني للبوابة الرسمية للوزارة، موضحة أنها سهلت للموردين عملية التسجيل الإلكتروني في العقود والمزايدات المطروحة.

وقالت أنه "يمكن للمورد عن طريق هذه الخدمة أن يسجل بياناته إلكترونيا ويتم قبولها إذا كانت متوافقة مع معايير الوزارة ويتم إخطاره فورا بالقبول ومن ثم يمكن للمورد طباعة سجل القبول ومراجعة الوزارة ويأخذ بطاقة تأهيل تمكنه من التعامل مع الوزارة كمورد".

وأشادت أشكناني بفكرة تنظيم الجائزة، موضحة أنها تساعد في إظهار الخدمات المقدمة من قبل الأجهزة الحكومية إعلاميا.