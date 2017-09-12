أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الدفعة الثامنة من قطاع N3 توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على305 قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ : 2011/1/20
وذلك وفقاً للمواعيد التالية:
أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/9/14 2017/9/17 - توزيع بطاقات القرعة
ثانياً يوم الاثنين 2017 / 9 /18 توزيع بطاقات الاحتياط
ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 9 /20 لإجراء عملية القرعة.
وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة ، وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.
وذكرت السكنية أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإنها ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص. كما طلبت من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 9 / 18 مصطحبين معهم قرار التخصيص و البطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
وأهابت المؤسسة بالمواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور أو عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
0001 عبدالرحمن هشام سعد العصفور
0002 ابداح خالد ابداح بوردن
0003 احمد عوض مرضي الهاجري
0004 محمد فهد سالم العجمى
0005 سلمان عبدالله ماجد العتيبي
0006 عبداللطيف خلف محمد الشمرى
0007 عبدالله سعد هادى الرشيدي
0008 فيصل حمود فهد الرشيدي
0009 ايتام عايض ابراهيم محمد عايض
0010 عبدالله حسين مطر السميران
0011 سلطان مثيب مرزوق العبدلى
0012 دعيج صباح محمد الصباح
0013 فهد لافي محمد المطيري
0014 عهدي يوسف الرشيد البدر
0015 عبدالكريم عبدالله فرج توفيق
0016 فيصل غزاي نومان الحربي
0017 منصور خالد عبدالله القابندى
0018 صباح محمد صنت المطيرى
0019 محمد دهيرب فهد الشمرى
0020 حاتم حسن فرج عبدالله
0021 علي بطي فهيد العجمي
0022 عيسى حمد عيسى العون
0023 عبدالله بطحى ادحيلان المطيري
0024 عزيز احمد ابراهيم علي
0025 سعد سعود عبيد العنزي
0026 سعد عوض مرضى الهاجري
0027 ناصر نورالدين محمد علي
0028 سعد زعل عوض الحربى
0029 صلاح عبداللطيف صالح بارون
0030 محمد عبداللطيف حمد احمد
0031 شاكر عبدالله غلوم الصفار
0032 ضيف الله محمد صنت المطيري
0033 عبدالعزيز عبدالله حسن الانصاري
0034 عبد العزيز يوسف عبد الرزاق المخيزيم
0035 شايع صالح عبدالله المطيري
0036 سليمان داود سليمان الحوطى
0037 مطلق عبدالله مطلق جدعان
0038 عبدالعزيز صباح طاهر حسن
0039 مشارى سامى محمد هزاع
0040 فهد صالح عبدالله الرويضان
0041 عادل عبدالعزيز احمد مراد
0042 رمضان علي رمضان مندني
0043 حمد حجي عجاج العنزي
0044 جمال ناصر خلف العدواني
0045 احمد خالد محمد بورسلى
0046 عبدالرحمن الحميدي محمد الماجدي
0047 علي حسين محمد الشمري
0048 احمد عبدالله محمد العبدالهادي
0049 احمد علي محمد العجمى
0050 سعد عذبى غازى الظفيرى
0051 خالد فهيد خالد العجمى
0052 عبدالله مهدي باقر خريبط
0053 عبدالرحمن عبدالله عيسى العود
0054 فيصل يوسف صالح الصقعبي
0055 فهد على حمد المرى
0056 بدر مسير فرحان شنيتر الشمرى
0057 ابراهيم سعد ابراهيم التناك
0058 عبدالعزيز سعود راشد الحملي
0059 خالد عبدالله غانم عبدالرزاق
0060 عبدالمجيد سالم مهدي العجمي
0061 سالم اديري عسكر عقيل عسكر
0062 حمد عبدالله محمد المطيرى
0063 بنيه صالح بنيه عايد
0064 ناصر احمد نصار عزران
0065 ناصر حمد شنيف مطلق حمد
0066 جابر فالح مناور الراجحي
0067 محمد يونس محمد الحاتم
0068 عبدالله محمد عبدالله الفودرى
0069 يوسف محمد عبد الوهاب الدوب
0070 يوسف صلاح عبدالله الطراروه
0071 محمد فهد عبدالمحسن العجمى
0072 محمد صالح عبدالله الرويضان
0073 علي مصطفى رجب رضا
0074 عمر عبدالله سليمان العميريني
0075 حمد عبدالله حمد الصانع
0076 يوسف يعقوب تعيب الشاهين
0077 شاكر فراج ماوى المطيري
0078 فهد عبيد عبدالله الرشيدى
0079 خالد فالح عبدالله الديحانى
0080 نايف نقا نافل العازمى
0081 سيف فهد سيف الهاجرى
0082 مشعل فؤاد محمد صرام
0083 عبدالكريم الحمدى جاسم فياض
0084 رشيد على عبدالرحمن رشيد البدر
0085 محمد عبود صعفق الظفيرى
0086 مساعد محمد سعد رزيق
0087 عبدالله وليد عبدالله الدريس
0088 احمد سعد عايض عياد
0089 تركى محمد ثواب المطوطح
0090 مهدى صالح على عبد السلام
0091 جمعان سرور جمعان المجرى
0092 حسين عادل محمد التركيت
0093 خالد صلاح عبدالرزاق المطوع
0094 محمد مهدى صالح مسرى
0095 عبد الله فيصل عبد الله السلطان
0096 ابراهيم فهد صلبى شتيوي
0097 بدر سليمان محمد الدويسان
0098 احمد عبد الرحمن مطلق الخالدى
0099 وليد فرحان مسلم العنزى
0100 عبد الله عبدالسلام عبد الرحمن السعيد
0101 زياد طارق عبد العزيز العويش
0102 عارف بسام عارف الموسى
0103 عبد الله محمد عبد الله بودستور
0104 فهد على صالح النجاده
0105 احمد جبر ضاوى الرشيدى
0106 سلطان مبروك عبد الله الحميضي
0107 عيسى مجيد عبد الله كرم
0108 جراح فيصل ناصر العلبان
0109 حامد صالح عبد حاجي العوضي
0110 جاسر نبيل بدر العياف
0111 محمد ياسين مال الله ابراهيم
0112 ثامر ناصر مبارك الصنوين
0113 مشارى هانى جاسم الجميعى
0114 يوسف عبد الرزاق محمد بن عوض
0115 سعد راشد زويد المطيرى
0116 على سالم يوسف النصار
0117 محمد حسين على عواد
0118 مساعد عبد الله غانم عبد الرزاق
0119 ماجد امهلى مزعل السرهيد
0120 محمد علي حسن ميرزا
0121 مصطفى حسين على الخرس
0122 فواز عايض عبد الرحمن المطيرى
0123 يوسف صالح مبارك الحشاش
0124 محمد خلف مقذل المطيري
0125 احمد عبد القادر احمد الستلان
0126 خالد حمود جمعه حمود العميرى
0127 احمد عادل حسين القطان
0128 عبدالرحمن عبدالله محمد الكندري
0129 حمد جاسم حمد الشطى
0130 عبدالمحسن عبدالوهاب قاسم بولند
0131 عبد الله حسين عيسى البلوشى
0132 علي محمد كامل
0133 حسن مجيد حسين ارتي
0134 مصطفى حسين محمد خاجه
0135 محمد عبد الحسين اسماعيل ابراهيم
0136 مبارك حسن على الحجرف
0137 مشارى حسن على الحجرف
0138 وقيان سعود احمد الوقيان
0139 احمد حامد يوسف الفهد
0140 بدر على حسين الشمرى
0141 رياض عبد الوهاب عيسى الشرف
0142 دعيج يوسف محمد العنزى
0143 احمد على حسين الشطى
0144 محمد يعقوب يوسف الصايغ
0145 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد
0146 وليد خالد ابراهيم السميط
0147 هاني علي منصور ذياب
0148 جراح سفاح عيد الرشيدى
0149 جاسم محمد حسن الشمرى
0150 عبد العزيز خليفه عبد الله المحيطيب
0151 هزاع الحميدى محمد المطيرى
0152 سيد حسن مجيد سيد محمد السيد ابراهيم
0153 جعفر حسين حيدر على
0154 عبدالمحسن جديع حمد المخيال
0155 حسين علي حسين السلمان بوحسن
0156 مشعل خليل ابراهيم الهاجرى
0157 احمد حيدر احمد الصفار
0158 محمد سعد محمد القحطانى
0159 بدر منصور دناع الهاجرى
0160 مشعل عوض محمد عبود الهاجري
0161 ضاحي حميد محمد مهنا محمد
0162 محمد حيدر بدر الوزان
0163 فواز مرعى مطيع العجمى
0164 فايز دميثان نزال الهاجري
0165 سعود فريد سعود العنزى
0166 جاسم محمد محمود الفودرى
0167 يوسف ملا جمعه ياقوت الياقوت
0168 سعد ربيع صلبوخ العنزى
0169 حسين مصطفى خلف الرفاعى
0170 احمد غصاب خشمان فرحان
0171 عقيل محمد حبيب القطان
0172 محمد سعد عبد المحسن العجمى
0173 عمر احمد على القبندي
0174 سعد سيف خنيفر الرشيدى
0175 مساعد مفلح رباح المطيرى
0176 مشارى نافع تنوش العنزى
0177 عبد العزيز محمد جعفر الشمرى
0178 يوسف مبارك هجرس حجرف
0179 أحمد وليد علي المحمد علي
0180 بدر خالد عجيل العجيل
0181 صلاح على حسن على
0182 فهد عماد يعقوب الربيعان
0183 على جاسم على الشواف
0184 مبارك اسماعيل مراد الشطى
0185 عدنان محمد عبد الله اكبر
0186 محمد ابراهيم عبد المجيد الرفاعى
0187 عبد الله فهد عبد الرحمن اليوسف
0188 عبد الوهاب حسين درباس الزعابى
0189 عبدالعزيز صلاح عبدالرزاق المطوع
0190 خالد عبد الله ناصر الكهيلى
0191 جراح احمد عبد الرزاق الملا
0192 حسين سعود عبد العزيز القطان
0193 عبد العزيز ياسر عبد اللطيف الصفران
0194 ناصر حمد محمد المرى
0195 عبدالله بدر ناصر الفريح
0196 مهند طلال مجيم الشلال
0197 وايل عايض عبدالله العتيبى
0198 على حسين على الحرز
0199 جمال خالد بدر المطيرى
0200 محمد مسفر حروش العتيبي
0201 محمد جواد حبيب اسماعيل
0202 احمد عبدالعزيز ناصر العنزي
0203 عبد الرحمن مبارك عبيد البذالى
0204 عبدالله زايد جاسم سالم
0205 جراح صلاح عبد الله شايع ابراهيم
0206 مجدى محمد الحميدى المطيري
0207 محمد سليمان عيد العويد
0208 محمد خليفه هلال الديحانى
0209 فهد جاسم محمد الخرس
0210 محمد عبدالعزيز محمد الدريس
0211 مبارك عبد الحكيم ابراهيم اسماعيل
0212 ابراهيم خالد ابراهيم العليمي
0213 عبد اللطيف محمود عبد الهادى محمد
0214 عبد الوهاب يعقوب يوسف العبيد
0215 على حسين عيسى القلاف
0216 يوسف عويض عايض المطيرى
0217 فهد محمد فهد الهاجري
0218 احمد عبدالله عباس ابل
0219 خالد حمدان سند الشمرى
0220 متعب سعود شارع الظفيرى
0221 خالد النوري محمد الهذال
0222 احمد رشود على العنزى
0223 نوح محمد شريف محمد
0224 نواف مساعد حمد الشيخ مساعد
0225 يوسف عارف جاسم الدرباس الزعابي
0226 سعود نبيل على بو يابس
0227 محمد فهيد عبد الله العجمى
0228 عبد العزيز محمد جاسم الخزعل
0229 عثمان محمود عبد الخالق محمود
0230 محمد على فهد علاج
0231 عبد الرحمن خالد جاسم البالول
0232 احمد حبيب رمضان عباس والدته
0233 راشد محمد سمير الظفيرى
0234 راشد طارق راشد المسعودى
0235 فهد عبد العزيز راشد البحوه
0236 حمد عماد يعقوب الربيعان
0237 فهد عواد ابراهيم الرشيدى
0238 وليد ثامر دبيس الضفيري
0239 هشام جواد على القطان
0240 مناحى مبارك تركى الدوسرى
0241 سلطان عصام سلطان مبروك
0242 عبد الله محمد احمد العوض
0243 نواف عبد العزيز سعيد البدري
0244 فهيد سالم محمد فهد
0245 عبد العزيز عجيل محمد العنزى
0246 فايز ناصر على العجمى
0247 خالد وليد خالد عبدالله العدواني
0248 بدر حسين عبد العزيز العباد
0249 تركى مطلق متعب المطيرى
0250 عبد الله جاسم عبد الله بوهندى
0251 هانى محمود حسين مسيب محمد
0252 ناصر محمد سليمان الغانم
0253 ناصر عبد الرحمن حمود الردهان
0254 عبد الله عبد اللطيف ابراهيم الحليل
0255 على حسين غلوم حاجيه
0256 احمد سالم سبع مبارك
0257 محمد بدر يعقوب بوعباس
0258 فيصل ناصر عبد الله الشيحه
0259 عثمان عبد اللطيف محسن العنزى
0260 على عيسى حسين اسيرى
0261 فيصل هاني حسين موسى
0262 حسن علي ناصر الشخص
0263 خالد فرحان ضيف الله الرشيدى
0264 بدر عدنان بدر المتروك
0265 محمد احمد يوسف الذويخ
0266 فهد عبد الرحيم عبد النبى بهبهانى
0267 عبد العزيز خليل ابراهيم البهاويد
0268 مشعل عبد الله سالم المرشاد
0269 هويه سعد سعيد الرشيدى
0270 علي صادق جعفر ملا جمعه
0271 احمد يوسف ماجد الحملى
0272 محمد عبدالرضا محمد المهنا
0273 عايد فهد عايد الشمري
0274 محسن عبد الله حسين محمد
0275 مشارى يوسف يوسف النجم
0276 عبدالعزيز نايف راشد المطيري
0277 مطلق على صالح العليوى
0278 عبد الله رشيد مطر العنزى
0279 مبارك مجبل خلف الصليلى
0280 محمد مرجى دليل الصليلى
0281 محمد عبد المحسن مسفر العجمي
0282 فيصل عبدالله سالم الباروني
0283 عبدالله حمود خليفه البحوه
0284 احمد نبيل محمد الملا
0285 عبد الله حسن حاجى محمد
0286 عمر صلاح احمد العثمان
0287 انور فرحان ساكت العتيبى
0288 يوسف سرور سالم العامر
0289 عبد الرحمن فوءاد سيد عبد الرحمن الرفاعى
0290 محمد محمود حسين حسين
0291 عبد الله فيصل حبيب الحداد
0292 محمد عبد الله محمد المطيرى
0293 عمار مبارك فرج العجيل
0294 عيد عويض مناحى العجمى
0295 عبدالرحمن شهاب عبدالعزيز الدوب
0296 على حسين عبد الله مال الله
0297 عبد الوهاب مرزوق سلطان المرزوق
0298 عبد الله محمد جاسم عبد الله
0299 فلاح فهيد بنيان العجمي
0300 عبد الله مانع مهدى العتيبى
0301 عبد الله محمد مضحى السليمانى
0302 جاسم عبد الفتاح مبارك المحميد
0303 احمد حمود امان عبد الله
0304 عبد الله احمد صغير الحداد
0305 راشد عيسى راشد العيسى