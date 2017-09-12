أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الدفعة الثامنة من قطاع N3 توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على305 قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ : 2011/1/20

وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/9/14 2017/9/17 - توزيع بطاقات القرعة

ثانياً يوم الاثنين 2017 / 9 /18 توزيع بطاقات الاحتياط

ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 9 /20 لإجراء عملية القرعة.



وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة ، وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.



وذكرت السكنية أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإنها ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص. كما طلبت من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 9 / 18 مصطحبين معهم قرار التخصيص و البطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

وأهابت المؤسسة بالمواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور أو عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

0001 عبدالرحمن هشام سعد العصفور

0002 ابداح خالد ابداح بوردن

0003 احمد عوض مرضي الهاجري

0004 محمد فهد سالم العجمى

0005 سلمان عبدالله ماجد العتيبي

0006 عبداللطيف خلف محمد الشمرى

0007 عبدالله سعد هادى الرشيدي

0008 فيصل حمود فهد الرشيدي

0009 ايتام عايض ابراهيم محمد عايض

0010 عبدالله حسين مطر السميران

0011 سلطان مثيب مرزوق العبدلى

0012 دعيج صباح محمد الصباح

0013 فهد لافي محمد المطيري

0014 عهدي يوسف الرشيد البدر

0015 عبدالكريم عبدالله فرج توفيق

0016 فيصل غزاي نومان الحربي

0017 منصور خالد عبدالله القابندى

0018 صباح محمد صنت المطيرى

0019 محمد دهيرب فهد الشمرى

0020 حاتم حسن فرج عبدالله

0021 علي بطي فهيد العجمي

0022 عيسى حمد عيسى العون

0023 عبدالله بطحى ادحيلان المطيري

0024 عزيز احمد ابراهيم علي

0025 سعد سعود عبيد العنزي

0026 سعد عوض مرضى الهاجري

0027 ناصر نورالدين محمد علي

0028 سعد زعل عوض الحربى

0029 صلاح عبداللطيف صالح بارون

0030 محمد عبداللطيف حمد احمد

0031 شاكر عبدالله غلوم الصفار

0032 ضيف الله محمد صنت المطيري

0033 عبدالعزيز عبدالله حسن الانصاري

0034 عبد العزيز يوسف عبد الرزاق المخيزيم

0035 شايع صالح عبدالله المطيري

0036 سليمان داود سليمان الحوطى

0037 مطلق عبدالله مطلق جدعان

0038 عبدالعزيز صباح طاهر حسن

0039 مشارى سامى محمد هزاع

0040 فهد صالح عبدالله الرويضان

0041 عادل عبدالعزيز احمد مراد

0042 رمضان علي رمضان مندني

0043 حمد حجي عجاج العنزي

0044 جمال ناصر خلف العدواني

0045 احمد خالد محمد بورسلى

0046 عبدالرحمن الحميدي محمد الماجدي

0047 علي حسين محمد الشمري

0048 احمد عبدالله محمد العبدالهادي

0049 احمد علي محمد العجمى

0050 سعد عذبى غازى الظفيرى

0051 خالد فهيد خالد العجمى

0052 عبدالله مهدي باقر خريبط

0053 عبدالرحمن عبدالله عيسى العود

0054 فيصل يوسف صالح الصقعبي

0055 فهد على حمد المرى

0056 بدر مسير فرحان شنيتر الشمرى

0057 ابراهيم سعد ابراهيم التناك

0058 عبدالعزيز سعود راشد الحملي

0059 خالد عبدالله غانم عبدالرزاق

0060 عبدالمجيد سالم مهدي العجمي

0061 سالم اديري عسكر عقيل عسكر

0062 حمد عبدالله محمد المطيرى

0063 بنيه صالح بنيه عايد

0064 ناصر احمد نصار عزران

0065 ناصر حمد شنيف مطلق حمد

0066 جابر فالح مناور الراجحي

0067 محمد يونس محمد الحاتم

0068 عبدالله محمد عبدالله الفودرى

0069 يوسف محمد عبد الوهاب الدوب

0070 يوسف صلاح عبدالله الطراروه

0071 محمد فهد عبدالمحسن العجمى

0072 محمد صالح عبدالله الرويضان

0073 علي مصطفى رجب رضا

0074 عمر عبدالله سليمان العميريني

0075 حمد عبدالله حمد الصانع

0076 يوسف يعقوب تعيب الشاهين

0077 شاكر فراج ماوى المطيري

0078 فهد عبيد عبدالله الرشيدى

0079 خالد فالح عبدالله الديحانى

0080 نايف نقا نافل العازمى

0081 سيف فهد سيف الهاجرى

0082 مشعل فؤاد محمد صرام

0083 عبدالكريم الحمدى جاسم فياض

0084 رشيد على عبدالرحمن رشيد البدر

0085 محمد عبود صعفق الظفيرى

0086 مساعد محمد سعد رزيق

0087 عبدالله وليد عبدالله الدريس

0088 احمد سعد عايض عياد

0089 تركى محمد ثواب المطوطح

0090 مهدى صالح على عبد السلام

0091 جمعان سرور جمعان المجرى

0092 حسين عادل محمد التركيت

0093 خالد صلاح عبدالرزاق المطوع

0094 محمد مهدى صالح مسرى

0095 عبد الله فيصل عبد الله السلطان

0096 ابراهيم فهد صلبى شتيوي

0097 بدر سليمان محمد الدويسان

0098 احمد عبد الرحمن مطلق الخالدى

0099 وليد فرحان مسلم العنزى

0100 عبد الله عبدالسلام عبد الرحمن السعيد

0101 زياد طارق عبد العزيز العويش

0102 عارف بسام عارف الموسى

0103 عبد الله محمد عبد الله بودستور

0104 فهد على صالح النجاده

0105 احمد جبر ضاوى الرشيدى

0106 سلطان مبروك عبد الله الحميضي

0107 عيسى مجيد عبد الله كرم

0108 جراح فيصل ناصر العلبان

0109 حامد صالح عبد حاجي العوضي

0110 جاسر نبيل بدر العياف

0111 محمد ياسين مال الله ابراهيم

0112 ثامر ناصر مبارك الصنوين

0113 مشارى هانى جاسم الجميعى

0114 يوسف عبد الرزاق محمد بن عوض

0115 سعد راشد زويد المطيرى

0116 على سالم يوسف النصار

0117 محمد حسين على عواد

0118 مساعد عبد الله غانم عبد الرزاق

0119 ماجد امهلى مزعل السرهيد

0120 محمد علي حسن ميرزا

0121 مصطفى حسين على الخرس

0122 فواز عايض عبد الرحمن المطيرى

0123 يوسف صالح مبارك الحشاش

0124 محمد خلف مقذل المطيري

0125 احمد عبد القادر احمد الستلان

0126 خالد حمود جمعه حمود العميرى

0127 احمد عادل حسين القطان

0128 عبدالرحمن عبدالله محمد الكندري

0129 حمد جاسم حمد الشطى

0130 عبدالمحسن عبدالوهاب قاسم بولند

0131 عبد الله حسين عيسى البلوشى

0132 علي محمد كامل

0133 حسن مجيد حسين ارتي

0134 مصطفى حسين محمد خاجه

0135 محمد عبد الحسين اسماعيل ابراهيم

0136 مبارك حسن على الحجرف

0137 مشارى حسن على الحجرف

0138 وقيان سعود احمد الوقيان

0139 احمد حامد يوسف الفهد

0140 بدر على حسين الشمرى

0141 رياض عبد الوهاب عيسى الشرف

0142 دعيج يوسف محمد العنزى

0143 احمد على حسين الشطى

0144 محمد يعقوب يوسف الصايغ

0145 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد

0146 وليد خالد ابراهيم السميط

0147 هاني علي منصور ذياب

0148 جراح سفاح عيد الرشيدى

0149 جاسم محمد حسن الشمرى

0150 عبد العزيز خليفه عبد الله المحيطيب

0151 هزاع الحميدى محمد المطيرى

0152 سيد حسن مجيد سيد محمد السيد ابراهيم

0153 جعفر حسين حيدر على

0154 عبدالمحسن جديع حمد المخيال

0155 حسين علي حسين السلمان بوحسن

0156 مشعل خليل ابراهيم الهاجرى

0157 احمد حيدر احمد الصفار

0158 محمد سعد محمد القحطانى

0159 بدر منصور دناع الهاجرى

0160 مشعل عوض محمد عبود الهاجري

0161 ضاحي حميد محمد مهنا محمد

0162 محمد حيدر بدر الوزان

0163 فواز مرعى مطيع العجمى

0164 فايز دميثان نزال الهاجري

0165 سعود فريد سعود العنزى

0166 جاسم محمد محمود الفودرى

0167 يوسف ملا جمعه ياقوت الياقوت

0168 سعد ربيع صلبوخ العنزى

0169 حسين مصطفى خلف الرفاعى

0170 احمد غصاب خشمان فرحان

0171 عقيل محمد حبيب القطان

0172 محمد سعد عبد المحسن العجمى

0173 عمر احمد على القبندي

0174 سعد سيف خنيفر الرشيدى

0175 مساعد مفلح رباح المطيرى

0176 مشارى نافع تنوش العنزى

0177 عبد العزيز محمد جعفر الشمرى

0178 يوسف مبارك هجرس حجرف

0179 أحمد وليد علي المحمد علي

0180 بدر خالد عجيل العجيل

0181 صلاح على حسن على

0182 فهد عماد يعقوب الربيعان

0183 على جاسم على الشواف

0184 مبارك اسماعيل مراد الشطى

0185 عدنان محمد عبد الله اكبر

0186 محمد ابراهيم عبد المجيد الرفاعى

0187 عبد الله فهد عبد الرحمن اليوسف

0188 عبد الوهاب حسين درباس الزعابى

0189 عبدالعزيز صلاح عبدالرزاق المطوع

0190 خالد عبد الله ناصر الكهيلى

0191 جراح احمد عبد الرزاق الملا

0192 حسين سعود عبد العزيز القطان

0193 عبد العزيز ياسر عبد اللطيف الصفران

0194 ناصر حمد محمد المرى

0195 عبدالله بدر ناصر الفريح

0196 مهند طلال مجيم الشلال

0197 وايل عايض عبدالله العتيبى

0198 على حسين على الحرز

0199 جمال خالد بدر المطيرى

0200 محمد مسفر حروش العتيبي

0201 محمد جواد حبيب اسماعيل

0202 احمد عبدالعزيز ناصر العنزي

0203 عبد الرحمن مبارك عبيد البذالى

0204 عبدالله زايد جاسم سالم

0205 جراح صلاح عبد الله شايع ابراهيم

0206 مجدى محمد الحميدى المطيري

0207 محمد سليمان عيد العويد

0208 محمد خليفه هلال الديحانى

0209 فهد جاسم محمد الخرس

0210 محمد عبدالعزيز محمد الدريس

0211 مبارك عبد الحكيم ابراهيم اسماعيل

0212 ابراهيم خالد ابراهيم العليمي

0213 عبد اللطيف محمود عبد الهادى محمد

0214 عبد الوهاب يعقوب يوسف العبيد

0215 على حسين عيسى القلاف

0216 يوسف عويض عايض المطيرى

0217 فهد محمد فهد الهاجري

0218 احمد عبدالله عباس ابل

0219 خالد حمدان سند الشمرى

0220 متعب سعود شارع الظفيرى

0221 خالد النوري محمد الهذال

0222 احمد رشود على العنزى

0223 نوح محمد شريف محمد

0224 نواف مساعد حمد الشيخ مساعد

0225 يوسف عارف جاسم الدرباس الزعابي

0226 سعود نبيل على بو يابس

0227 محمد فهيد عبد الله العجمى

0228 عبد العزيز محمد جاسم الخزعل

0229 عثمان محمود عبد الخالق محمود

0230 محمد على فهد علاج

0231 عبد الرحمن خالد جاسم البالول

0232 احمد حبيب رمضان عباس والدته

0233 راشد محمد سمير الظفيرى

0234 راشد طارق راشد المسعودى

0235 فهد عبد العزيز راشد البحوه

0236 حمد عماد يعقوب الربيعان

0237 فهد عواد ابراهيم الرشيدى

0238 وليد ثامر دبيس الضفيري

0239 هشام جواد على القطان

0240 مناحى مبارك تركى الدوسرى

0241 سلطان عصام سلطان مبروك

0242 عبد الله محمد احمد العوض

0243 نواف عبد العزيز سعيد البدري

0244 فهيد سالم محمد فهد

0245 عبد العزيز عجيل محمد العنزى

0246 فايز ناصر على العجمى

0247 خالد وليد خالد عبدالله العدواني

0248 بدر حسين عبد العزيز العباد

0249 تركى مطلق متعب المطيرى

0250 عبد الله جاسم عبد الله بوهندى

0251 هانى محمود حسين مسيب محمد

0252 ناصر محمد سليمان الغانم

0253 ناصر عبد الرحمن حمود الردهان

0254 عبد الله عبد اللطيف ابراهيم الحليل

0255 على حسين غلوم حاجيه

0256 احمد سالم سبع مبارك

0257 محمد بدر يعقوب بوعباس

0258 فيصل ناصر عبد الله الشيحه

0259 عثمان عبد اللطيف محسن العنزى

0260 على عيسى حسين اسيرى

0261 فيصل هاني حسين موسى

0262 حسن علي ناصر الشخص

0263 خالد فرحان ضيف الله الرشيدى

0264 بدر عدنان بدر المتروك

0265 محمد احمد يوسف الذويخ

0266 فهد عبد الرحيم عبد النبى بهبهانى

0267 عبد العزيز خليل ابراهيم البهاويد

0268 مشعل عبد الله سالم المرشاد

0269 هويه سعد سعيد الرشيدى

0270 علي صادق جعفر ملا جمعه

0271 احمد يوسف ماجد الحملى

0272 محمد عبدالرضا محمد المهنا

0273 عايد فهد عايد الشمري

0274 محسن عبد الله حسين محمد

0275 مشارى يوسف يوسف النجم

0276 عبدالعزيز نايف راشد المطيري

0277 مطلق على صالح العليوى

0278 عبد الله رشيد مطر العنزى

0279 مبارك مجبل خلف الصليلى

0280 محمد مرجى دليل الصليلى

0281 محمد عبد المحسن مسفر العجمي

0282 فيصل عبدالله سالم الباروني

0283 عبدالله حمود خليفه البحوه

0284 احمد نبيل محمد الملا

0285 عبد الله حسن حاجى محمد

0286 عمر صلاح احمد العثمان

0287 انور فرحان ساكت العتيبى

0288 يوسف سرور سالم العامر

0289 عبد الرحمن فوءاد سيد عبد الرحمن الرفاعى

0290 محمد محمود حسين حسين

0291 عبد الله فيصل حبيب الحداد

0292 محمد عبد الله محمد المطيرى

0293 عمار مبارك فرج العجيل

0294 عيد عويض مناحى العجمى

0295 عبدالرحمن شهاب عبدالعزيز الدوب

0296 على حسين عبد الله مال الله

0297 عبد الوهاب مرزوق سلطان المرزوق

0298 عبد الله محمد جاسم عبد الله

0299 فلاح فهيد بنيان العجمي

0300 عبد الله مانع مهدى العتيبى

0301 عبد الله محمد مضحى السليمانى

0302 جاسم عبد الفتاح مبارك المحميد

0303 احمد حمود امان عبد الله

0304 عبد الله احمد صغير الحداد

0305 راشد عيسى راشد العيسى