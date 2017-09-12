قال منظمو (جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب)، اليوم الثلاثاء، أن موضوع الباحث الكويتي د.علي الدوسري (التغير المناخي وتأثيره على التنوع الحيوي والتصحر) فاز بالجائزة لدوره في حل المشكلات ذات الأولوية محليا وإقليما وعالميا وإثرائه المعرفة العلمية والتطبيقية.

جاء ذلك في بيان نشر على موقع الجائزة الإلكتروني بمناسبة الإعلان عن أسماء الفائزين في أقسام الجائزة.

وقال المنظمون إن بحث الدوسري أدرج ضمن حقل (العلوم الأساسية) وسط مشاركة إجمالية ل151 مرشحاً من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية العربية في حقول علمية متنوعة.

وأوضحوا أن الجائزة تهدف إلى تشجيع البحث العربي في المجالات العلمية الحديثة وإبراز نماذج ملهمة من الشباب العربي الذي يوظف العلم في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.

وبدوره قال الباحث الدوسري إن فوزه بالجائزة جاء تقديرا لإسهامه العلمي في زيادة الوعي بالأبحاث العلمية وارتباط موضوع البحث بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات العربية.

وأضاف أن "الهيئة العلمية للجائزة أشارت عند تقييمها موضوع بحثه الى المستوى المتميز للبحوث والأوراق العلمية التي تم نشرها في مجلات مرموقة ذات تأثير عال".

وأوضح أن جائزة (عبد الحميد شومان للباحثين العرب) تعتبر من "أعرق" الجوائز العلمية العربية ذات "الحيادية" اذ تعتمد على عدد مرات الرجوع لأبحاث المرشحين الفائزين ما يعد "مقياسا منصفا" لتقييم قوة الأبحاث العلمية كما أنها تضم لجان تحكيم سائر أعضائها من كبار العلماء في الدول العربية.

وأهدى الدوسري فوزه إلى دولته الكويت قيادة وشعبا، معربا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي جاء نتيجة ما حظي به من دعم حثيث من المسؤولين في معهد الكويت للأبحاث العلمية وجهودهم لتشجيع البحث العلمي في البلاد.