أعلنت مجموعة التصوير الفوتوغرافي اليابانية، اليوم الثلاثاء، اختيار 32 مصوراً فوتوغرافياً من مختلف أنحاء العالم بينهم الكويتي ماجد الزعابي للتنافس على جوائزها الأربع المخصصة لأقسام التصوير الفوتوغرافي باستخدام أحدث كاميرات المجموعة (دي 850).

واعرب المدير العام لقسم الأعمال الدولية في المجموعة فرع (نيكون سنغافورة المحدودة)، هيروكي ياماوكا، في تصريح صحافي، عن سعادة المجموعة بالعمل مع 32 مصورا محترفا لإبراز دقة عدسات كاميرات (نيكون) في التقاط اجمل الصور في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال إن خبرة هؤلاء المصورين الواسعة في التصوير وتأثيرهم المحلي سيساعد على تقديم محتوى متميز وابراز افضل خصائص عدسات (دي 850) لعرضها على نطاق واسع في مجتمع التصوير الفوتوغرافي.

وأوضح انه تم اختيار أربعة مصورين من كل مكتب من مكاتب (نيكون) المحلية أو الشركات التابعة لها في كل من استراليا وهونغ كونغ والهند واندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلند والشرق الأوسط وأفريقيا للفوز بجوائزها.

من جهته اعرب المصور الكويتي ماجد الزعابي، عن سعادته باختياره ضمن 32 مصورا محترفا حول العالم للتنافس على جوائز المجموعة اليابانية، مؤكدا حرصه على تقديم افضل ما لديه لإبراز اسم دولة الكويت (بلد الإنسانية) في مختلف المحافل والمناسبات.

وأهدى الزعابي وهو احد ابرز المصورين في توثيق العمل الخيري الكويتي هذا الإنجاز إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتكريم الأمم المتحدة لسموه ومنحه لقب (قائد للعمل الإنساني) وتسمية البلاد (مركزا للعمل الإنساني).

وذكر انه وثق مع جمعية العون المباشر العديد من الأحداث ومنها مجاعة الصومال وشمال كينيا والعديد من المشروعات الخيرية في افريقيا، معربا عن فخره بالانتماء إلى بلد الخير والإنسانية وبنشر صورة قد تسهم في رفع المعاناة عن احد البشر.

وكان المصور الزعابي حصل على اكثر من 100 جائزة دولية في مجال التصوير الفوتوغرافي وهو ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي وله قناة تعليمية على (اليوتيوب) كما يقيم ورشا ودورات محلية ودولية في مجال عمله ونشرت له العديد من الصور في قناة (ناشيونال جيوغرافيك).