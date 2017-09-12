أفاد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء، م. خليفة الفريج، عن البدء في الإجراءات الفنية لتجهيز شبكة المياه العذبة الخاصة بمنطقة الفنيطيس قطعة 5 و 7 من حيث حصر التلفيات وإصلاح الشبكة بعد عمليات بناء المساكن الجديدة في المنطقة ، ثم القيام بعمليات الغسيل والتعقيم لها .

وأشار الفريج أن الوزارة بناءً على توجيهات الوزير م.عصام المرزوق، والتعليمات المباشرة من وكيل الوزارة م.محمد بوشهري بإيصال خدمة المياه للمستهلكين في المناطق السكنية الجديدة وعلى تسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين .