اكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اليوم الثلاثاء أهمية عدم تأثير ترشيد الإنفاق على سير العمل في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وقال الجبري في بيان صحافي عقب ترؤسه اجتماع للهيئة بشأن ترشيد الانفاق في برنامج الدعوم وتأثيره على ميزانيتها ان الترشيد يجب ان يكون داعما لسياسة زيادة الانتاج المحلي في البلاد.

واوضح ان الهيئة بدأت العمل على تنفيذ إيقاف الهدر في ميزانيتها والسعي لتحقيق خطط الهيئة في الحد من الإنفاق مشيرا الى إشرافه المباشر على تنفيذ توصيات فريق الميزانيات الذي شكله واعتمد توصياته الخاصة بترشيد الإنفاق في أبواب الميزانية.

وشدد على ضرورة عدم تأثر المستفيدين من الدعوم وعدم المساس بحقوق أصحاب الحلال والمزارعين وتلافي أي أعباء إضافية تعوق إنتاجهم داعيا الى توفير كل ما يحتاجه المربون والمزارعون من اجل زيادة الانتاج المحلي