بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، ببرقية تعزية إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، دونالد ترامب عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (إيرما) الذي ضرب ولاية فلوريدا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء مؤكدا سموه تعاطف دولة الكويت مع الشعب الأمريكي الصديق في هذه الكارثة معربا سموه عن ثقته بأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمدببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (إيرما)الذي ضرب ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة