أكدت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) اليوم الثلاثاء اهمية مشروع (مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال) في دعم القطاع النفطي بالبلاد اذ ستبلغ طاقته الانتاجية نحو 3000 مليار وحدة حرارية يوميا من الغاز الطبيعي المسال ما يعادل 65 ألف طن.

وأضاف رئيس فريق عمل إدارة مستوى الاداء بالشركة محمد الغربللي في الندوة التعريفية التي نظمتها وزارة النفط عن المشروع ان مرافق الغاز الطبيعي المسال سيكون له دور مهم في توفير المزيج الأمثل من الغاز الطبيعي إضافة الى زيت الوقود الصديق للبيئة من مصفاة الزور لتلبية احتياجات محطات القوى الكهربائية.

وحول المشاريع المهمة لدى الشركة قال انه يتم حاليا عمل الدراسات الهندسية الاولية لمشروع مجمع البتروكيماويات الذي يتكون من مصنع الاوليفينات الثالث والعطريات الثاني ووحدة التكسير بالعامل الحفاز.

وذكر ان الشركة تعمل ايضا على اختيار مرخصين تكنولوجيا التصنيع ليتم تصميم مجمع البتروكيماويات على مستوى عالمي متكامل مع مصفاة الزور لانتاج منتجات عالية الجودة مثل البرازيلين والبولي بروبلين والبنزين.

وأكد أن المشروع سيوفر فرص لتطوير المزيد من الصناعات التحويلية اللاحقة من قبل أصحاب المشاريع على الصعيد المحلي.

وبشأن مشروع مصفاة الزور أكد الغربللي انه يعد من أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط ويهدف الى التوسع في الطاقة التكريرية مضيفا ان طاقته التكريرية ستبلغ 615 الف برميل يوميا ما سيعادل نحو 45 في المئة من اجمالي الطاقة التكريرية لدولة الكويت.

ولفت الى ان العقود الرئيسية للمشروع تتكون من خمس حزم بقيمة اجمالية تبلغ نحو 87ر4 مليار دينار كويتي (نحو 9ر15 مليار دولار امريكي) موضحا أن المشروع سيلبي احتياجات محطات الكهرباء في البلاد من زيت الوقود الصديق للبيئة بمعدل 225 الف برميل يوميا.

وتعد (كيبيك) أحدث الشركات المنشأة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية اذ تأسست عام 2016 بغية متابعة عمليات التكامل لمراحل إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور الذي يعد من أكبر وأهم المشاريع التنموية والاستراتيجية في دولة الكويت