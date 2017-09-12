اكدت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية حرصها على تعزيز التعاون المشترك مع سلطات الطيران المدني في الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة من تجربتها في إدارة المطارات.

وأعلن "الطيران المدني" في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان رئيس الادارة الشيخ سلمان الحمود بحث اخيرا مع المدير العام المساعد لهيئة الاداره العامة الطيران الفيدرالي الأمريكي كارل بور لسن سبل التعاون المشترك لاسيما التمعلقة بامن وسلامة المطارات.

وأضافت ان المباحثات التي عقدت في واشنطن تناولت تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التدريب والتطوير وتنمية الموارد البشرية التي من شأنها رفع مهارات العاملين في مطار الكويت الدولي وتحسين كفاءة العمل المؤسسي في الادارة العامة للطيران المدني الكويتي.

وأوضحت ان الجانبين اتفقا على تبادل الزيارات علاوة على تكثيف الاجتماعات الثنائية من اجل الاستفادة من التجربة الأمريكية في إدارة المطارات وفق أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال.

واكد الشيخ سلمان الحمود وفقا للبيان حرص (الطيران المدني) على توثيق التعاون المشترك مع سلطات الطيران المدني في أمريكا متمنيا أن تتجاوز السلطات الأمريكية مخاطر الاعاصير التي تمر بها بلادهم حاليا.

من جانبه اعرب لسن عن سعادته للمباحثات التي تمت مع الوفد الكويتي الذي يعتبر أول لقاء على مستوي رفيع مع الطيران المدني بدولة الكويت متمنيا المزيد من التعاون المشترك بمجال سلامة الطيران المدني بدولة الكويت والشرق الأوسط.