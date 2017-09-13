صرح مدير عام لجنة التعريف بالإسلام فريد العوضي بأن لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية حققت نجاحا كبيرا للحملة المرئية لتعليم منافع الحج لهذا العام، والتي أنتجتها اللجنة بخمس لغات هي (الإنجليزية والإسبانية والرومانية والبرتغالية والروسية).

وأضاف العوضي أن اختيار هذه اللغات جاء بناء على دراسات أعدتها اللجنة خصوصا اعتمدت على انتشار هذه اللغات عالميا بالإضافة إلى نسبة المسلمين والمهتدين الجدد لكل لغة، حيث وجهت هذه الفيديوهات إلى أكثر من 2 مليار شخص يتحدثون هذه اللغات، وتعتبر نسبة الإسلام بها هي أعلى النسب العالمية للدول غير الإسلامية، لذا فقط حققت هذه الفيديوهات رواجا كبيرا سواء من حيث المشاهدات أو التحميل.

وأشار العوضي أن كثيرا من المسلمين والمهتدين الجدد يحتاجون أن يعايشوا النفحات والأيام الإيمانية ويتعلمون الأركان والواجبات، لذلك تحرص اللجنة أن تتواجد في كل مكان يمكن أن تصل إليه شبكة الإنترنت حول العالم وبمختلف اللغات خلال المناسبات الإسلامية مثل شهر رمضان المبارك وموسم الحج، حتى نستطيع أن نجيب عن كل الأسئلة والاستفسارات التي تطرأ على المسلم أو المهتدي الجديد الذي يعيش خارج أرض الإسلام، وحتى نكون على ثغرة من ثغور الإسلام نبينه للناس غضا طريا وسطيا مسالما متعايشا كما أنزله ربنا تبارك وتعالى على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.