نفذت إدارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى مشروع الأضاحي الذي تقيمه سنويا لصالح اسر المرضى المحتاجين الذين ترعاهم الجمعية بهدف مشاركة هذه الأسر فرحة العيد وسد احتياجاتهم وتوفير لحوم الأضاحي لهم في هذه المناسبة من خلال التعاون مع المؤسسات واستقبال التبرعات للأضاحي التي يتبرع بها المحسنون وتتكفل الإدارة بشرائها وذبحها وتوزيعها على المستحقين من هذه الفئة لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.



وأشاد مدير الإدارة التنمية الاجتماعية بالجمعية جاسم الربيع بالتعاون المثمر مع الأمانة العامة للأوقاف في هذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية داخل الكويت، مشيرا الى ان القائمين على الأمانة لم يدخروا جهدا في دعم المشروع مع الجمعية.



وقال في تصريح صحافي نفذنا المشروع بعدما لمسنا حاجة أكثر من 600 أسرة بها أكثر من ثلاثة آلاف فرد من اسر المرضى الذين أقعدهم المرض عن طلب الرزق وحاولنا جاهدين إدخال السرور عليهم في هذه المناسبة، بعدما قمنا بشراء الأضاحي وفق الشروط الشرعية للأضحية بإشراف فريق عمل متخصص تم تشكيله لهذه الغاية وأشرف على عملية الذبح والتكييس ومن ثم تسليمها للمستحقين.

وشكر الربيع دعم الأمانة العامة للأوقاف وتبرع المحسنين الذين شاركوا في هذا المشروع الخيري الذي نفذناه داخل الكويت لإدخال البهجة والسرور على اخواننا من أبناء اسر المرضى المقيدين بقوائم الإدارة الطبية ويتلقون دعم الجمعية.