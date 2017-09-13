نهدف إلى تنشئة الأيتام تنشئة إسلامية مبنية على تعاليم الإسلام وإرشادات السنة النبوية

أكد رئيس لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية بدر العقيل أن اللجنة تكفل آلاف الأيتام في الكثير من الدول العربية والإسلامية مثل مصر ولبنان وألبانيا واليمن وبنغلاديش وغيرها من الدول الأخرى وذلك تطبيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف بتقديم الدعم والعون والمساعدة لهؤلاء الأيتام ورفع معاناة العوز والفقر والحاجة عن كاهلهم وإزالة معاناة الحياة عن عاتقهم، مشيرا الى ان كفالة اليتيم يغير ملامح وجه الأسرة الفقيرة من البؤس إلى السعادة.

وأوضح العقيل في تصريح صحافي أن لجنة زكاة سلوى من خلال مشروع الحبيب مع حبيبه لكفالة الأيتام خارج الكويت وصل عدد الايتام فيها الى أكثر من 5 آلاف يتيم حتى اليوم، بالتعاون مع عدة جهات ومؤسسات خيرية أخرى معتمدة في هذه الدول.

وأضاف العقيل أن مشروع كفالة الأيتام من المشاريع الرائدة في اللجنة ويعد من أولوياتها في مجال الرعاية الاجتماعية لاهتمامه بشريحة مهمة في المجتمعات العربية والإسلامية وهم «الأطفال الأيتام»، حيث يوفر لهم المشروع مختلف أنواع الرعاية التي تحفظ لهم حياتهم في إطار تربوي صحيح.

ولفت العقيل إلى أن مشروع كفالة الأيتام يهدف في الأساس إلى تنشئة الأيتام تنشئة إسلامية مبنية على تعاليم الإسلام وإرشادات هدي السنة النبوية، ويهدف أيضا إلى سد احتياجات الأيتام وتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية، علاوة على دراسة أوجه الرعاية الثقافية والتربوية وللأيتام في المجتمعات الإسلامية واقتراح المشروعات التي تفي بتلك الاحتياجات ووضع خطط التنفيذ والتمويل لهذه الرعاية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء الأيتام.

وأوضح العقيل أن اختيار الأيتام لا يتم بطريقة عشوائية بل يتم بناء على دراسة مسبقة وشروط محددة حيث يجب أن يكون الطفل يتيم الأبوين أو يتيم الأب، وأن تكون ديانة الأبوين الإسلام وأن يلتحق اليتيم بالدراسة في حال بلوغه سن الدراسة، وألا يكون اليتيم مكفولا من جهة أخرى، مشيرا إلى ان اللجنة تقوم بإيقاف الكفالة عن اليتيم في حالة بلوغه الثامنة عشرة من عمره وفي حالة ترك اليتيم للدراسة وتحوله للمجال المهني وفي حالة تحسن ظروف أسرته المعيشية كما توقف الكفالة عن اليتيم عند انتقاله إلى مكان آخر دون إخطار اللجنة بعنوانه الجديد وتوقف كذلك عند استفادة اليتيم من الكفالة في جهتين في آن واحد، كما توقف الكفالة عن اليتيمة عند زواجها.

ودعا العقيل أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة في الكويت من المواطنين والوافدين إلى المساهمة والتبرع في مشروع كفالة الأيتام بقيمة 15 دينارا شهريا لكفالة اليتيم الواحد، ويمكن التبرع عبر هواتف: 55644002 -25644002، لافتا إلى أن المساهمة في كفالة الأيتام ورعايتهم والإنفاق عليهم لها الأجر والثواب العظيم من الله تعالى مبينا أن من يكفل يتيما فإنه سيكون جنبا إلى جنب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مصداقا لقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة».. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.