العمل الخيري الكويتي يحظى باهتمام كبير بدءاً من صاحب السمو والحكومة إلى أصغر فرد في الشعب الكويتي

فلسفتنا لا تقتصر فقط على تسليم أموال المحسنين إلى المستفيدين بل نحرص على إقامة مشاريع خيرية هادفة

التعليم أحد أهم أهداف الجمعية كونه مشروعاً استثمارياً ناجحاً بامتياز

وجدت نفسي في تقديم الخير للآخرين فالعمل الخيري يعود على صاحبه بالسعادة والمتعة والبركة

ما شاهدته خلال زياراتي الخارجية لأوضاع اللاجئين مثّل لي صدمة

أهلنا اللاجئون من سورية واليمن لهم نصيب مميز من الأضاحي هذا العام

وزارة الخارجية وسفارتنا في مصر وبيت الزكاة يسهلون أعمالنا من خلال وزارة التضامن المصرية

عملنا في مصر عن طريق المركز الإغاثي الإسلامي العالمي الذي يترأسه شيخ الأزهر

رزقه الله جل وعلا همة الشباب وطموحا لا يعرف المستحيل، جاوز عامه الستين ولكنه لم يستسلم ولم يتقاعد ويجلس في المنزل، بل حرص على أن يكون عضوا فاعلا في مجتمعه ويقدم الخير للإسلام والمسلمين، فبعد أن قضى فترة طويلة من حياته في مهنة التعليم وتربية الأجيال وغرس القيم في مدارس الكويت، تراه اليوم يجوب البلدان ويزور المحتاجين ويمد العون للمستفيدين ويسعد كثيرا بتقديم خيرات أهل الكويت للمستحقين، ويقول لهم «هذه خيرات أهل الكويت ونحن مؤتمنون على إيصالها لكم»، إنه المربي الفاضل عبدالله العبيدلي مدير مكتب مشاريع جمعية النجاة الخيرية بجمهورية مصر العربية. في حوارنا التالي نتعرف معا على الأعمال والمشاريع الخيرية الرائدة التي يقوم بها والتي تعزز من رسالة الكويت الخيرية والإنسانية، فإلى التفاصيل:

ليلى الشافعي

بداية نود التعرف على شخصكم الكريم؟

٭ أنا العبد الفقير إلى الله، عبدالله سالم العبيدلي، عملت معلما للتربية الفنية بوزارة التربية وما يسعدني كثيرا ويشرح صدري ويجعلني أشعر بالفخر ولو لم اخرج من مرحلتي التعليمية الطويلة إلا بها لكفى، هو عندما أقابل أحد أبنائي الطلبة وقد أصبح في مكانة مرموقة ويقدم الخدمات لمجتمعه وأهله وضيوفه، فسعادتي لحظتها لا توصف، عندها اتذكره عندما كان طالبا صغيرا، ويمر شريط الذكريات بي سريعا، واقول لنفسي ها هو بفضل الله يقوم بواجباته تجاه بلده ويعمل بكل قوته على تطويرها وريادتها، في هذا الوقت أشعر بأن الغرس أثمر، وها هي إحدى ثماره تجلت في اخراج فرد صالح نافع لنفسه ولمجتمعه ولأمته الإسلامية، وبعد أن انتهيت من مرحلة تربية وتعليم الأجيال تفرغت للعمل الإنساني والخيري والدعوي، وأسال الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن ييسر لنا خدمة الإسلام والمسلمين وتقديم العون للمحتاجين ومساعدة الضعفاء والمساكين.

حدثنا عن مصر ومشاريع جمعية النجاة الخيرية هناك؟

٭ حقيقة، سافرت الكثير من الدول لتوزيع خيرات أهل الكويت المحسنين وضيوفها وكل أهل الخير الذين يدعمون النجاة الخيرية ولجانها، فوجدت القلب يميل إلى مصر وشعبها الكريم المضياف، في مصر لا اشعر بالغربة مطلقا، وبفضل الله توليت إدارة مكتب النجاة الخيرية بمصر، ومشاريعنا كثيرة ومتعددة ومتنوعة وتهدف جميعها لخدمة الإنسان وتطويره ومد يد العون له ومساعدته ليعيش حياة كريمة تليق به كإنسان ومن مشاريعنا مشروع كفالة الأيتام والذي من خلاله نكفل الأيتام ونرعاهم ونحرص على تعليمهم وتثقيفهم وتربيتهم، فاليتيم مشروع استراتيجي مميز إذا أحسن استثماره، لذا نحن في «النجاة الخيرية» نولي قضية الأيتام اهتماما خاصا ونعمل على شحذ هممهم ليكونوا طاقات فاعلة تنهض ببلدانهم وأمتهم، فالتعليم يمثل أحد أهم ركائز الجمعية كونه المشروع الاستثماري الناجح بامتياز، ولدينا نماذج مشرفة من الأيتام أصبحوا أطباء وصيادلة ومهندسين ومعلمين وحرفيين مهرة، كل يخدم وطنه في مجال عمله وموطن عطائه.

وكذلك لدينا مشروع الكسب الحلال، ومن خلال هذا المشروع نوزع على الشباب وللسيدات وسائل تساعدهم على الرزق والعمل والإنتاج والعطاء، فمثلا في مصر من أنجح المشاريع مشروع «الجاموسة الحلوب»، فمن خلاله نوفر للأسرة اللبن الذي يشرب منه الأطفال والكبار ويباع للآخرين، وشاهدنا قصصا عينية لمستفيدين شرحوا لنا كيف ساهم هذا المشروع في كفهم عن السؤال، فمهما قدمنا للمحتاج تظل الحاجة كبيرة جدا، لذا الأفضل هو تحويل هذا الإنسان إلى شخص منتج، وبذلك فإننا نقضي على آفة الفقر من الجذور بل بعضهم أصبح يساهم ويشارك معنا في مد يد العون للآخرين ويقدم التجارب والخبرات التي توفر على الآخرين البداية من نقطة الصفر، كذلك لدينا مشروع «التوكتوك» وهو وسيلة لنقل الركاب في مصر ونوزعه على الشباب الباحث عن العمل وكذلك لدينا مشروع أكشاك توزيع المواد الغذائية وغيرها من وسائل الرزق الحلال.

فطموحنا الريادة في خدمة الإنسان لكونه إنسانا فقط.

ماذا عن مشروع بناء بيوت الأيتام والفقراء؟

٭ مشروع بناء المنازل يعد من أهم المشاريع التي تعكف جمعية النجاة الخيرية على إنشائه كونه يكافح العشوائيات ويوفر العيش الكريم للإنسان ويساعد على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، فكثير من العوائل تخشى انهيار منازلها كونها مبنية من الطوب اللبن ومنذ فترة قديمة جدا تصدعت اركانها مما ينذر بسقوطها في أي وقت.

وفلسفة «النجاة الخيرية» لا تقتصر فقط على تسلم الأموال من المحسنين وإيصالها للمستفيدين بل تحرص على إقامة المشاريع الخيرية الهادفة التي تعزز العيش الكريم لهم وتنقلهم من العوز إلى الانتاج والعطاء.

وبفضل الله جل وعلا ثم دعم المحسنين قمنا ببناء وتشييد عشرات المنازل التي يسكنها الأيتام والفقراء والمتعففون في جمهورية مصر العربية ودولة ألبانيا وجمهورية باكستان وسيلان وبنغلاديش وغيرها من الدول، وذلك بعد زيارة هذه المنازل والاطلاع على الأوراق الرسمية التي تثبت ملكية المنزل وأخذ الموافقات من الجهات الرسمية في تلك البلدان بإعادة البناء والتعمير، مبينا ان جمعية النجاة الخيرية بعد اكتمال بناء المنزل بصورة حضارية وراقية تقوم بتجهيز المنزل بجميع الضروريات من الكهرباء والماء وغيرها وبعدها ندعو المستفيدين لتسلم بيتهم الجديد، وهنا تشاهد العبرات وهي تسكب فرحا بهذا البيت الجديد وترتفع الأكف لله جل وعلا تسأله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء.

وفي هذا الموقف يقول العبيدلي: صنيع محسن من أهل الكويت جعل المستفيدين يدعون لجميع أهلها بالخير والبركات وبفضل الله ثم عطاءات أهل الكويت وخيرهم وإحسانهم ستعيش الكويت واحة للأمن والأمان.

وتطمح النجاة الخيرية من خلال هذا المشروع لعلاج مشكلة المساكن العشوائية وتوفير بيئة مناسبة وكريمة للأسر المستفيدة تساعدهم على الحياة الآمنة، فكثير من الأسر التي زارتها وفود النجاة قبل البدء في تنفيذ المشروع تشاهد منازلهم في حالة «خطرة جدا» لدرجة تجعلنا نتساءل: هل هذا بيت يعيش فيه بشر؟ وذلك لتصدع المبنى وعدم توافر سقف حيث تجده من سعف النخيل وبقايا الأعشاب التي لا تقي حرا ولا بردا وكذلك السلالم تجدها من الطين اللبن التي لا تقوى على حمل من يصعد عليها، لذا قمنا بإنشاء هذا المشروع الإنساني الذي يوفر الكرامة للإنسان ويحقق له الأمن والأمان، وتبلغ تكلفة اكتمال المشروع مع الهدم والبناء 3000 دينار، ونقوم بتوثيق المشروع قبل وبعد الانتهاء منه، ونوجه دعوة للخيرين للمشاركة معنا في افتتاح هذه المنازل ومشاهدة فرحة المستفيدين، ومن هنا وعبر منبركم الإعلامي ادعو المحسنين ليشاركوا معنا فرحة افتتاح المنازل الحديثة ويشاهدوا كم الفرح والسرور الذي رسموه على وجوه المستفيدين بصنيع اياديهم البيضاء.

حدثنا عن نصيب المرضى من أعمالكم الخيرية؟

٭ غايتنا خدمة ورعاية فقراء المسلمين والمرضى والتخفيف عنهم، فنقوم بدورنا بتوزيع المساعدات المالية عليهم، ونوفر لهم الأجهزة الطبية الضرورية، وكذلك نحرص على زيارتهم والتواصل معهم لرسم البسمة على وجوههم، ونتفقد مرضى الفشل الكلوي، ونتابع حالتهم الصحية للوقوف على أبرز احتياجاتهم، حيث ان تكلفة علاج هذا المرض مرتفعة جدا ولا يستطيع تحمل نفقاتها الفقراء والمحتاجون ضعاف الدخل، الذين يقعون بين مطرقة المرض والألم، وسندان الفقر والغلاء الفاحش للدواء، وللأسف الشديد تغول هذا المرض وانتشر بصورة مخيفة، وطموحنا الآن أن نقوم بتشييد مبنى طبي كبير لعلاج مرضى الفشل الكلوي، وبفضل الله الجمعية تسير في هذا الاتجاه، ونحث المحسنين على المساهمة معنا، فليس أثقل على النفس من مشاهدة مريض يتلوى من المرض ولا يجد ما يسكن به ألمه ويخفف جراحه، كذلك نتذكر فضل زيارة المريض، فزيارة المريض من الحقوق المؤكدة للمسلم على أخيه المسلم، ومذهب جمهور العلماء أنها سنة، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض الأفراد، وذهب بعض العلماء إلى وجوب زيارة المريض كالبخاري رحمه الله.

وقال صلى الله عليه وسلم: «من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا»، هذا من يعود المريض فكيف بمن يوفر له العلاج ويقدم له الدواء ويخفف عنه الألم، فنسأل الله القبول والإخلاص.

تستعدون الآن في جمعية النجاة الخيرية لتنفيذ مشروع الأضاحي، حدثنا عن جهودكم حيال هذا المشروع؟

٭ النجاة الخيرية تسعى من هذا المشروع الموسمي الى ادخال الفرحة وتقوية الروابط الأخوية بين شعوب المسلمين وتعزيز التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الشرع الحكيم، علاوة على إحياء سنة الأضحية التي حث عليها الاسلام امتثالا لقوله تعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وتعميق مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع وفرصة لنيل الأجر والمثوبة المترتب على التقرب الى الله تعالى بالأضاحي خلال أيام العيد.

وتستقبل الجمعية تبرعات المحسنين والمحسنات لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل الكويت وخارجها وتبلغ قيمة المساهمة بالمشروع 20 دينارا، ومن خلال هذا المشروع الموسمي الذي نقوم بتنفيذه داخل الكويت وخارجها نقدم المساعدة لشريحة كبيرة من المستفيدين ندخل الفرحة ونرسم البسمة عليهم في هذه الأيام المباركة والأضحية داخل الكويت تبدأ من 62 دينارا للاسترالي، والعربي بـ 85 دينارا وخارج الكويت الأضحية تبدأ من 40 دينارا.

وفيما يخص الدول الخارجية التي سيقام بها المشروع، قال العبيدلي: نحرص على اختيار الدول الأكثر احتياجا ونقوم بدراسة شاملة للمشروع وعدد المستفيدين ونبذل قصارى الجهد لوصول المساعدات للشريحة المستهدفة، فهناك كثير من المسلمين، للأسف الشديد في شتى دول العالم، يعانون من نقص حاد في الغذاء ومصابون بأمراض سوء تغذية، لذا فهذه الشريحة بالنسبة لنا لها الأولوية في التنفيذ.. فأهلنا اللاجئون السوريون لهم نصيب مميز من الأضاحي هذا العام حيث سنقوم بتوزيع اللحوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية والمعتمدة في دول اللجوء السوري، فنحن ننوب عن الخيرين في تنفيذ مشاريعهم الخيرية ونتحمل في سبيل ذلك التعب والمشاق والأسفار الطويلة من أجل متابعة هذا الأعمال وتوثيقها وإرسالها للمحسنين.

وأهل اليمن كذلك لهم نصيب مميز من الأضاحي حيث نقوم بإذن الله بتوزيع هذه الأضاحي في محافظة الحديدة وغيرها من الأماكن الأخرى التي تعمل بها الجمعية، وكذلك في دولة تشاد والهند وسيلان وكشمير وباكستان ومصر وتركيا والأردن وألبانيا وكوسوفا واندونيسيا والسودان والبوسنة والفلبين والصومال وغيرها من دول العالم.

جهودكم حيال الملف السوري مُشرّفة، نريد نبذة عن هذه الأعمال؟

٭ النجاة الخيرية كانت ومازالت وستظل مع القضية الإنسانية السورية منذ البداية، وسنستمر بإذن الله تعالى حتى إعادة إعمار سورية الجديدة، وحرصت النجاة الخيرية منذ اندلاع الأزمة على تقديم العون والدعم لأهلنا اللاجئين وسيّرت عشرات القوافل الإغاثية المحملة بالغذاء والدواء والكساء، كما قامت بعلاج قضية التعليم لدى أبناء اللاجئين السوريين من خلال توفير مدارس مميزة تعمل على مكافحة الجهل والأمية وتعمد الى تخريج جيل مثقف واع من أبناء سورية الذين سيحملون راية المستقبل، وما شاهدته خلال زياراتي الخارجية لأوضاع اللاجئين مثل لي «صدمة» حيث تردي الأوضاع المعيشية بصورة مؤلمة.

وقامت جمعية النجاة الخيرية بزيارات خيرية متعددة ومتكررة للاجئين السوريين بالجمهورية التركية وذلك لتقديم مساعدات أهل الكويت الخيرين والتي شملت كسوة الأيتام، وتوزيع سلال غذائية ودعما ماديا للأسر المتعففة وبرامج تربوية وترفيهية للأطفال الصغار، وزيارات ميدانية للمعاهد التعليمية والمدارس، وتخللتها إقامة محاضرات دينية للنساء عن طريق فريق الجمعية النسائي، وتوزيع المساعدات للمرضى والجرحى.

نهدف من هذه الرحلات الإنسانية الى تقديم العون والدعم والمساندة لأهلنا اللاجئين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وتخفيف الواقع المرير الذي تعيشه آلاف الأسر في المخيمات، والتي تفتقر إلى العلاج والغذاء والكساء والتعليم والوسائل التي تعمل على تمكينهم وتحويلهم الى طاقات فاعلة، ونتعرض في سبيل ذلك للمشاق والمتاعب، ولكنها تزول عندما نرسم البسمة على محيا المحتاجين ونغير من واقعهم الحياتي.

واحدى هذه الرحلات تمت بمشاركة فريق جمعية النجاة الخيرية النسائي، واستمرت لمدة سبعة أيام تفقدنا خلالها العديد من المخيمات في أورفا وتل أبيض وريف أورفا والريحانية وأنطاكيا، وذلك للوقوف عن كثب على أهم احتياجات اللاجئين، وتوزيع مساعدات الخيرين لهم يدا بيد وتوثيقها، وكذلك زيارة مدارس النجاة الخيرية في أورفا والريحانية وتقديم الدعم اللازم للطلاب وتوزيع الهدايا على المتفوقين، فالجمعية لديها عدة مدارس تعمل بالجمهورية التركية، وبالداخل السوري وذلك لحماية هذه الأجيال الناشئة من انتشار شبح الجهل والأمية الذي فتك بمئات الآلاف منهم ويهدد بضياع مستقبلهم وأحلامهم.

وزعنا خلال الرحلة سلالا غذائية لعدد 600 أسرة تضم أهم الاحتياجات الضرورية، وكذلك تم توزيع بطانيات الشتاء لعدد 200 أسرة، واقامة محاضرة نسائية وتوزيع كوبونات مشتريات للأسر في مخيم ريف تل أبيض، وفي مدينة أورفا أقمنا يوما ترفيهيا لطلاب مدارس النجاة وللأيتام حيث زاد عدد المشاركين على 400 طالب، وتم خلال الحفل توزيع كسوة الشتاء عليهم، اضافة الى العديد من الهدايا والألعاب.

وتحرص الجمعية على إقامة مثل هذه الفعاليات التي تخفف عن الأيتام مرارة اللجوء وقسوة هجران الأوطان وموت الأحبة، ونقيم العديد من الأنشطة التي تدعم الجانب النفسي عند هذه الشريحة، والتي تحتاج لرعاية واهتمام شديدين جراء ما شاهدوه من قتل وتشريد لذويهم.

وكذلك زرنا مركز سوا للتوحد والتعرف على آلية العمل في هذا المركز الإنساني الكبير، وكذلك توزيع المساعدات على المعاقين والمرضى، وتفقد روضة ومدرسة تمكين بمدينة الريحانية وتوزيع سلال غذائية لعدد 300 أسرة بقرية «العصافية».

بماذا تحب أن تختم شيخ عبدالله العبيدلي؟

٭ اشكر كل أهل الكويت وضيوفها من الجاليات الوافدة وكل من يدعم جمعية النجاة الخيرية ولجانها والعمل الخيري والإنساني، جميع هؤلاء بالفعل هم الرافد الأساسي للعمل الإنساني والإنجازات التي تحققها الجمعيات واللجان والمؤسسات الكويتية، بفضل الله جل وعلا ثم تعاونهم ودعمهم، كما لا يفوتني أن اتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجميع سفراء الكويت بالخارج الذين يبذلون قصارى جهودهم لمساعدة وفود الخير الكويتية وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وأشكر جريدة «الأنباء» التي تتميز بمصداقيتها وحبها للعمل الخيري الكويتي، وأشكر رئيس تحريرها الأخ يوسف خالد المرزوق والعاملين بها، حيث لا يمر يوم إلا وأجد خبرا عن الجمعيات الخيرية في الكويت مما يدل على حرصهم ودعمهم لهذا العمل الإنساني.

عبدالرحمن: كفالة اليتيم لا تعني دفع المال فقط فالتواصل معه ضرورة

في مداخلة لمستشار الادارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن تحدث فيها عن نوعية الخطاب الخيري مثل قطاع الأيتام، قال ان هذا القطاع ليس كالسابق فأنا لا اريد تقريرا كل سنة، أريد تواصلا يوميا مع اليتيم، مطالبا بضرورة تطوير الخطاب مع اليتيم الذي تكفله أي جمعية، مشددا على ضرورة التواصل مع الحاضن له، وقال: لا اريد حاضنا او متبرعا فقط، اريد منح اليتيم المشاعر والحب والقرب والاعتناء به، فالاسلام حث على رعاية اليتيم والعناية به واحتضانه واعداده نفسيا والتواصل معه ومتابعته والاطمئنان عليه، فليس معنى ان اكفل يتيما ان ادفع له المال فقط.

ليست هذه هي الكفالة التي نادى بها الشرع وانما هي نوع منها، فالكفالة هي القيام بتربيته والاحسان اليه والبحث عن مصالحه والقيام بشؤونه حتى يزول يتمه وايضا التوجيه والتأديب اكبر من الانفاق عليه وتعليمه الاخلاص والصلاح كما يربي الانسان ابنه.

والتقط العبيدلي طرف الحديث فقال: نحن نبدأ التواصل مع الايتام ومشاركتهم مشاكلهم لأن الكفالة عندنا معناها الرعاية الكاملة فالجمعية تتواصل مع المتبرع الكافل لليتيم الذي يدفع له 20 دينارا ويضم له اليتيم ويوجهه كأنه ابنه ويراعيه ويهاديه في المناسبات ويتلمس احتياجاته.

وقال عبدالرحمن: حرصت النجاة الخيرية على اهمية التعليم فكان اول من قام بكفالة طالب العلم المرحوم العم عبدالله المطوع والعم يوسف الحجي شفاه الله.

التنسيق مع السفارات في الرحلات الدعوية

طالب مستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن بأن تكون الرحلات الدعوية بالتنسيق مع السفارات لحماية الدعاة بعد حادثة استشهاد الشهيدين د.وليد العلي وفهد الحسيني وان تعمل السفارات الكويتية على توفير الحماية لهم بعد ان يتم العمل على ترتيب الدعوة مع سفارات الدول التي يتجه إليها الدعاة وتكون الدعوة معتمدة تجنبا لأي حوادث.

ويرد العبيدلي بالقول: إنني في مصر لا أتحرك إلا عن طريق المركز الإغاثي الإسلامي العالمي الذي يعلم بكل تحركاتنا، وكذلك ترافقنا حماية من مصر ويبلغوننا بألا نذهب لهذا المكان أوذاك، لانهم يعرفون الأماكن غير الآمنة.

«النجاة الخيرية» في سطور

جمعية النجاة الخيرية من أولى جمعيات النفع العام التي تأسست بالكويت يوم 14 فبراير 1978، وقد تفردت بالنشاط في المجال التعليمي فأنشأت العديد من المدارس الخاصة غير الربحية والهادفة لبناء جيل صالح يحافظ على تقاليد المجتمع الكويتي الأصيلة وقادر على حمل المسؤولية ومساهم في بناء وطنه على المبادئ الاسلامية السمحة.

وفي مجال تقديم المساعدات العينية والمادية للمحتاجين، نشطت لجان الزكاة التابعة للجمعية والمنتشرة بمناطق مختلفة في الكويت لتقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والأيتام والعجزة والضعفاء، وتقديم الدواء والعلاج المجاني وإقامة المخيمات الطبية بواسطة العيادات المتنقلة.

كما تعنى الجمعية بتنفيذ مشاريع الاغاثة للمنكوبين وتنفيذ المشاريع الخيرية المتمثلة في بناء المساجد وحفر الآبار وبناء دور الايتام والمراكز الطبية والمراكز الاسلامية وكفالة الدعاة وكفالة ورعاية طلبة العلم، كما اهتمت بتحفيظ كتاب الله للنشء وللاطفال والرجال والنساء لكافة فئات المجتمع العمرية ولكلا الجنسين فقد انشأت الجمعية العديد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم واقامة الحلقات ومشاريع الاترجة.

كما ان الجمعية تختص بالتعريف بالاسلام وبدعوة غير المسلمين ورعاية المسلمين الجدد في الكويت وتقوم بخدمة الجاليات الاسلامية ثقافيا ودينيا وفق منهج وسطي معتدل قوامه الحكمة والموعظة الحسنة.

رؤيتنا: تحقيق التميز والريادة في العمل التنموي والخيري والتخفيف من حدة الفقر.

رسالتنا: نسعى دائما للتميز في العمل الانساني من اجل تنمية المجتمع في مجتمعنا وفي الدول الاسلامية الفقيرة وذلك من خلال تنفيذ عدة مشاريع مستعينين بدعم الهيئات والشركات والمنظمات المانحة وأصحاب الايادي البيضاء من اهل الخير.

قيمنا: الانسانية، الشفافية، الشراكة، المؤسسية، التطوع، التعليم، التدريب، والتطوير والمهنية.

أهدافنا

٭ انشاء مدارس ومعاهد وجامعات والاشراف عليها وفقا للنظم والمقررات المعمول بها في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.

٭ تقديم العون الأدبي والمادي المختلف لطلاب العلم الذين تثبت حاجتهم لذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية.

٭ تشجيع الابحاث التربوية والاجتماعية الاسلامية.

٭ انشاء لجان الزكاة والصدقات للمساهمة في تقديم العون للايتام والارامل والعجزة المعسرين المستحقين.

٭ فتح ملاجئ للأيتام والمعوزين ورعايتهم دينيا واجتماعيا وثقافيا.