ثمن سكرتير العلاقات الخارجية في نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية عبدالله الدوسري، الجهود التي بذلها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي لإنجاح خطة هذا العام في مطار الكويت الدولي، والسرعة في انهاء اجراءات المسافرين تيسيرا لسفرهم، لافتا الى ان العوضي وضباط وموظفي قطاع المنافذ بذلوا جهودا لافتة يشكرون عليها، واصفا الوكيل العوضي بالرجل المناسب في المكان المناسب.

وقال الدوسري في تصريح صحافي: ان نجاحات العوضي في تأدية مهامه لم تأت من فراغ وانما جاءت انعكاسا لآليات العمل التي يتبعها مع موظفي قطاع المنافذ، وانتهاج سياسة الباب المفتوح امام جميع موظفيه والمراجعين، مشيرا الى ان هذا العمل أتاح الفرصة للاستماع عن كثب لواقع وظروف العمل لكل فرد عن قرب، وبالتالي معالجة المسائل وفق وقائع على الارض بعيدا عن المحاباة في التعامل مع جميع الموظفين فالمقياس هو الاجتهاد والتفاني في العمل.



واضاف: ان الموظف الذي يكرم من اعلى سلطة في قطاعه لا شك انه يبذل الغالي والنفيس في تحقيق اهداف القطاع ومضاعفة الانتاجية التي يقوم بها، مؤكدا أن اللواء العوضي لم يبخل يوما في تكريم الكثير من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين الذين أثبتوا كفاءتهم في العمل والاخلاص فيه.