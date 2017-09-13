يزور وفد رسمي من ديوان المحاسبة مكتب المساءلة الحكومية الأميركي (GAO) في مدينة واشنطن، وذلك يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2017.



ويترأس وفد الديوان رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، ويضم في عضويته كل من مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الديوان فوزية العنزي، كبير مدققين بإدارة الرقابة على الأداء سلطان العتيبي، اختصاصي أول علاقات دولية بإدارة التدريب والعلاقات الدولية نادية العنزي، ومدقق مشارك بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية شيخة العدواني.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات عصام المطيري في تصريح له ان اللقاء سيتناول مناقشة التعاون الفني وتبادل الخبرات للفترة من 2018 - 2021، وذلك وفقا للخطة الزمنية المتفق عليها والتي ترتكز على جوانب التدقيق على تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خبرات الجهاز الأميركي بالتدقيق على النفط والغاز، والخبرة المميزة للجهاز الأميركي للتدقيق المبني على المخاطر.