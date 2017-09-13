القاهرة ـ هناء السيد و«كونا»

فازت الكويت ممثلة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارة الأشغال بدرعين وشهادتي تقدير في مسابقة جائزة التميز الذهبي للإنجازات الحكومية العربية 2017.

جاء ذلك في الاحتفالية التي أقامتها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري م.ياسر القاضي.

وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والقانونية في الجهاز المركزي للمناقصات العامة أيمن السرحان في تصريح لـ«كونا» إن الجهاز فاز بدرع الحكومة الإلكترونية المتميز وذلك عن برنامج (تصنيف متعهدي المقاولات بالجهاز المركزي للمناقصات العامة).



وأوضح السرحان أن هذا البرنامج من شأنه المساهمة في الدفع باتجاه أن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا رائدا في المنطقة، مضيفا أن البرنامج يساهم في تحقيق العدالة والشفافية بين شركات القطاع الخاص في الكويت.

من جانبه أعرب مدير إدارة المعلومات بالجهاز المركزي للمناقصات م.خالد العمار عن الفخر للحصول على الجائزة «للمرة الثانية خلال هذا العام».



واعتبر العمار أن ذلك يأتي استكمالا للإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية معربا عن أمله بمزيد من التطور والتقدم بالنسبة للبرامج الحكومية بالكويت.

من جانبها أعربت مدير مركز نظم المعلومات بوزارة الأشغال م.إيمان أشكناني عن السعادة للمشاركة في المسابقة عن (خدمة تأهيل وتسجيل الموردين المشاركين في مناقصات وعقود وممارسات ومزايدات التي تطرحها الوزارة).

وأشارت أشكناني إلى أن هذه الخدمة كانت يدوية وتحولت حاليا إلى تعامل إلكتروني موجود بالموقع الإلكتروني للبوابة الرسمية للوزارة، موضحة أنها سهلت للموردين عملية التسجيل الإلكتروني في العقود والمزايدات المطروحة.

من جهته، أشار رئيس أكاديمية جوائز التميز بالمنطقة العربية بيار مكرزل في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن عقد الدورة القادمة للجائزة في الكويت، مؤكدا أن المؤسسات الكويتية الحكومية لديها دائما تميز في خدمة المواطن لذا تستحق التميز والتكريم.

وقد حصل محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد على جائزة التميز من الأكاديمية.