محمد راتب

أكد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدأت بالعمل على تنفيذ إيقاف الهدر في ميزانيتها، مشددا على ضرورة استكمال خطط الهيئة في الحد من الإنفاق.

وبين خلال حضوره اجتماعات هيئة الزراعة الخاصة بترشيد الإنفاق في برنامج الدعوم الذي أثقل ميزانيتها طول السنوات الماضية انه لن يتم المساس بحقوق أصحاب الحلال والمزارعين وتلافي أي أعباء إضافية عليهم تعيق من إنتاجهم وتوفير كل ما يحتاجه المربون والمزارعون وغيرهم من المستفيدين من الدعوم كافة.

وخلال اجتماعه بمسؤولي الهيئة اشرف الجبري على تنفيذ توصيات فريق الميزانيات الذي شكله شخصيا واعتمد توصياته الخاصة بترشيد الإنفاق في أبواب الميزانية، مشيرا الى ضرورة عدم تأثر المستفيدين من الدعوم من مربين ومزارعين وغيرهم وان يكون الترشيد داعما لسياسة زيادة الإنتاج المحلي وألا يؤثر سلبا على سير العمل في الهيئة.