أسامة دياب

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي إن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم الأربعاء للجمهورية التركية والتي تستمر خلال الفترة من 13 الى 15 الجاري تأتي في سياق الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والزيارات الرفيعة المستوى التي جرت هذا العام بداية مع زيارة صاحب السمو لتركيا في مارس الماضي والزيارتين اللتين أجراهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للكويت في شهري مايو ويوليو الماضيين.

وأشار إلى ان رئيس مجلس الوزراء سيجري خلال الزيارة جولة من المباحثات الثنائية مع نظيره رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم، سترتكز على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وفتح مزيد من آفاق هذا التعاون في مختلف المجالات وأيضا سيتم بحث كيفية المساهمة في توثيق التعاون الاقتصادي والاستثماري القائم بين البلدين وسبل تشجيع الدخول في شراكات اقتصادية ناجحة عبر استغلال الفرص الواعدة المتاحة بكلا البلدين.

وأضاف ان الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني والازدواج الضريبي والتعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي مجال الاتصالات وأيضا بروتوكول للتعاون بين الحرس الوطني والدرك التركي.

وتزامنا مع الزيارة سيعقد منتدى لرجال الأعمال في كلا البلدين بمدينة إسطنبول بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.