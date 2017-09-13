قال سفيرنا لدى تركيا غسان الزواوي أمس إن زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى تركيا اليوم تكتسب أهمية خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية ودولية تتطلب التعاون والتنسيق المشترك.

وأكد السفير الزواوي لـ «كونا» أهمية توحيد الجهود والرؤى المشتركة بين الكويت وأنقرة لمواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف أن الزيارة تكتسب أيضا أهمية خاصة لما يتضمنه جدول أعمالها من توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة ومناقشة بعض الأفكار والموضوعات التي طرحت في السابق بين تركيا ودولة الكويت ولاقت استحسان ودعم القيادتين في البلدين.

وأوضح الزواوي أن مباحثات المبارك مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ستتركز على استكمال بحث تفاصيل الاتفاقيات والتي سيكون لها الأثر الكبير في الخير والرخاء على تركيا والكويت.

وأشار إلى أن الاتفاقيات ستتضمن مجالات عديدة منها الفنية والإطارية وكذلك اتفاقيات تتعلق في مجال شؤون التدريب بين مختلف الجهات الكويتية والتركية وأيضا اتفاقيات بشأن توحيد القياسات والأنظمة والتي ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف البضائع والمنتجات.

وأوضح ان الكويت وتركيا ترتبطان بـ 45 اتفاقية منها اربع اتفاقيات تم توقيعها اثناء زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى أنقرة في مارس الماضي للتعاون في المجالات الدينية والسياحية والعسكرية ومنح لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.