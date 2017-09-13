تدشن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم ولقاءاته مع كبار المسؤولين الأتراك مرحلة جديدة في العلاقات القائمة على صداقة تاريخية سيعمل البلدان على تقويتها وتعزيزها في مختلف المجالات.



وتأتي زيارة المبارك في إطار سعي البلدين الى تطوير وتعزيز علاقاتهما التجارية والاقتصادية والاستثمارية، معولين على المنتدى الاقتصادي التركي - الكويتي الذي سيعقد على هامش الزيارة الرسمية بمشاركة كبار المسؤولين في كلا البلدين.

وسيستكمل سمو رئيس مجلس الوزراء مع نظيره التركي بن علي يلدريم خلال الزيارة التي تستمر 3 أيام بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ضوء ما تمخضت عنه أخيرا الزيارات المتبادلة بين الطرفين، إضافة إلى استعراض تطورات لأوضاع في المنطقة.

وشهدت العلاقات الكويتية ـ التركية في الأعوام الأخيرة تطورا ملحوظا بفضل الرؤى المشتركة التي يتقاسمها البلدان حول العديد من القضايا، ما جعلها تتطور إلى شراكة مبنية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.



واستثمر البلدان الصلات الثقافية والتاريخية التي تجمع الشعبين في تعزيز أواصر الصداقة بينهما، مستغلين في الوقت ذاته رابطهما المشترك للدين الإسلامي وموقعهما الجغرافي.



وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.287 مليار دولار في عام 2016 حيث وصلت قيمة حجم الصادرات التركية إلى الكويت 431 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات 856 مليون دولار في حين وصلت قيمة المشروعات التي نفذتها شركات المقاولات التركية في الكويت إلى 6.5 مليارات دولار وحجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في تركيا إلى نحو 1.7 مليار دولار.

وبلغ عدد الشركات الاستثمارية ذات رأسمال كويتي في تركيا 280 شركة إضافة إلى 388 فرعا لبنك (كويت ترك) الذي يمتلك بيت التمويل الكويتي نسبة 62.24% من أسهم البنك وامتلاك بنك برقان اسهما في احد البنوك التركية وتجاوز أعداد المواطنين الكويتيين الذين زاروا تركيا 180 ألف سائح في العام الماضي و30 ألف بالربع الأول من العام الحالي.

وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة التركية قرارا في يوليو الماضي برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الكويتيين والذي دخل حيز التنفيذ في منتصف أغسطس الماضي.

وتحتل الكويت المرتبة الأولى في مجال الاستثمارات بالعقارات في تركيا على مستوى دول الخليج حيث يتملك الكويتيون أكثر من ستة آلاف عقار منها 1640 عقارا تم شراؤها في العام الماضي.

وفي إطار تعزيز التعاون بين تركيا والكويت في جميع المجالات، عقدت اللجنة العليا المشتركة اجتماعها الأول في 24 اكتوبر 2013 بالكويت فيما يعمل الطرفان حاليا على التنسيق لعقد الاجتماع المقبل في العاصمة أنقرة في الفترة المقبلة.

وفي عام 1979 قدمت الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرضها الأول الى تركيا لتمويل مشروع خطوط نقل الكهرباء عبر البوسفور الذي يمثل أول انخراط للكويت في تمويل مشروعات داخل تركيا ومنه انطلق الطرفان الى تنمية العديد من القطاعات والأنشطة الأخرى في تركيا مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات.

وقدم الصندوق 12 قرضا حتى نهاية شهر نوفمبر 2009 بلغت قيمتها 106 ملايين دينار وذلك لتمويل مشروعات ذات أولوية كبرى في مختلف القطاعات وأهمها قرض بقيمة 53 مليون دولار لإعادة بناء شبكة طرق تربط وحدات التوطين السكنية التي بنيت عقب زلزال 17 أغسطس 1999 في منطقة مرمرة وفي اطار البرنامج نفسه قدم الصندوق قرضا بقيمة 28.3 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت من الزلزال.

وترتبط العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية الكويتية باتفاقيات تعاون لدعم المحتاجين في تركيا وخارجها مع نظيراتها التركية منها مؤسسة الإغاثة الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر وجمعيات الهدى والشفقة وساعد.