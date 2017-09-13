محمد راتب

دعا رئيس جمعية الوفرة الزراعية التعاونية المعين عقل حربي السعدي كافة المساهمين لحضور الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016، وذلك لاعتماد التقريرين المالي والإداري ومناقشتهما 15 الجاري في مقر ديوان المزارعين ق3.



وأوضح في تصريح انه سيتم أيضا اعتماد مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتحديد اتعابه، مشيرا إلى انه على المساهمين احضار البطاقة المدنية الأصلية في حال حضور الجمعية العمومية او احضار شهادة لمن يهمه الأمر من المعلومات المدنية.

وأكد انه تم توزيع كتيب الميزانية على المساهمين في موعدها المحدد وفق قانون التعاون حسب العنوان الموجود لدى قسم المساهمين، موضحا ان الجمعية حرصت على توزيع الكتيب لتمكين المساهم من الاطلاع على كافة البيانات المالية والإدارية قبل الحضور للجمعية العمومية لمناقشتها، مذكرا المساهمين بأنه في حال عدم وجود النصاب القانوني في الساعة 4.30 مساء فإنه يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة ليصبح قانونيا بحضور 25 عضوا.