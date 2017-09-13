أكدت الإدارة العامة للطيران المدني حرصها على تعزيز التعاون المشترك مع سلطات الطيران المدني في الولايات المتحدة الأميركية، والاستفادة من تجربتها في إدارة المطارات.

وقالت الطيران المدني، في بيان صحافي أمس، إن رئيس مجلس الأداره الشيخ سلمان الحمود بحث أخيرا مع المدير العام المساعد لهيئة الادارة العامة الطيران الفيدرالي الأميركي كارل بور لسن سبل التعاون المشترك لاسيما المتعلقة بأمن وسلامة المطارات.

وأضافت: ان المباحثات التي عقدت في واشنطن تناولت تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التدريب والتطوير وتنمية الموارد البشرية التي من شأنها رفع مهارات العاملين في مطار الكويت الدولي وتحسين كفاءة العمل المؤسسي في الادارة العامة للطيران المدني الكويتي.

وأوضحت ان الجانبين اتفقا على تبادل الزيارات علاوة على تكثيف الاجتماعات الثنائية من اجل الاستفادة من التجربة الأميركية في إدارة المطارات وفق أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وأكد الشيخ سلمان الحمود وفقا للبيان حرص الطيران المدني على توثيق التعاون المشترك مع سلطات الطيران المدني في أميركا، متمنيا أن تتجاوز السلطات الأميركية مخاطر الاعاصير التي تمر بها بلادهم حاليا.

من جانبه، اعرب لسن عن سعادته للمباحثات التي تمت مع الوفد الكويتي، والذي يعتبر أول لقاء على مستوى رفيع مع الطيران المدني في الكويت، متمنيا المزيد من التعاون المشترك بمجال سلامة الطيران المدني في الكويت والشرق الأوسط.