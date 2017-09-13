دارين العلي

شاركت الهيئة العامة للبيئة وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر في المؤتمر الثالث عشر COP13 المنعقد في اردوس - الصين، حيث حضر وفد الكويت افتتاح الجلسة الجلسة الخاصة بالجفاف والغبار.



وترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد مفتتحا الجلسة الخاصة بالجفاف والغبار والإنذار المبكر، حيث تمت مناقشة أهم الحلول للحد من الجفاف والغبار والعواصف الغبارية ووضع الخطط الاستراتيجية الإقليمية للحد من مخاطرها، وتم خلال الجلسة طرح عدد من النقاط التي تتمحور حول التزام الدول في محاربة الجفاف والعواصف الرملية والغبارية من خلال البرامج الوطنية للحد من أثر تدهور الأراضي والحث على التعاون الدولي في وضع استراتيجية إقليمية لمواجهة كوارث الجفاف والعواصف الرملية والغبارية.



وأكد الأحمد خلال كلمته ان الإدارة المستدامة للأراضي هي إحدى الحلول الفعالة للحد من الجفاف والعواصف الرملية والغبارية، مشيرا إلى تأكيد الدول الأعضاء على التزامها بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وأهداف التنمية المستدامة.