دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان مجلس الوزراء وجه خلال اجتماعه الأخير، ملاحظات للوزارة بسبب انخفاض نسبة التحصيلات الخاصة باستهلاك الكهرباء والماء وإصدار الفواتير المتعلقة بها مقارنة مع بداية الحملة التي أطلقتها الوزارة عام 2014.

وأوضحت المصادر ‏ان مجلس الوزراء علق على هذه التحصيلات بسبب ملاحظته انخفاضها ‏إلى ما دون 200 مليون دينار سنويا والتي كانت تحصل خلال السنتين الماضيتين.

وعللت المصادر ان أسباب هذا الانخفاض يعود للمعوقات التي تواجهها الوزارة في قراءة العدادات سواء في السكن الخاص او الاستثماري، حيث يواجه قراء العدادات رفضا من أصحاب السكن الخاص بالدخول للمنازل لقراءة العداد، وبالتالي تأخير إصدار الفواتير، كما ان امتناع حراس المباني الاستثمارية عن فتح باب غرفة العدادات أمام القارئ خوفا من تسجيل مخالفات تؤدي ايضا الى تعطيل عمليات التحصيل.

‏وقالت المصادر ان الوزارة ابتكرت عددا من الطرق والآليات لتسهيل عملية التحصيل ‏من المكاتب المنتشرة في جميع المناطق، منها استخدام الشبكة العنكبوتية لاستصدار الفواتير ‏وتحصيلها، وتوفير إمكانية الدفع عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه للوزارة، بالإضافة الى المحصل الجوال، وأخيرا قراءة العدادات عبر الـ WhatsApp، و‏الذي سيساهم في تذليل بعض المعوقات التي يواجهها القراء في هذا الشأن.

وأكدت المصادر ان الوزارة لا تألو جهدا في تحصيل المال العام، وتتخذ كل التدابير والوسائل لتسهيل هذه العملية على المستهلك بهدف الحفاظ على المال العام ورفع نسبة التحصيل جراء الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستهلكين دون تقصير.

«الكهرباء» جاهزة لإيصال المياه للقطعتين 5 و7 في الفنيطيس

أعلنت وزارة الكهرباء والماء أمس جاهزيتها لإيصال خدمة المياه العذبة الى القطعتين 5 و7 بمنطقة الفنيطيس، وذلك بعد إصلاح الشبكة وتعقيمها عقب عمليات بناء المساكن الجديدة بالمنطقة.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بالوزارة خليفة الفريج حرص الوزارة على توفير الخدمات للمستهلكين في جميع المناطق السكنية الجديدة، وتسهيل الإجراءات وتطويرها على نحو يعود بالنفع على المواطنين وعموم المستهلكين.