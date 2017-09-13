فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال م.أحمد الحصان عن إنجاز 72% من مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد (وصلة الدوحة)، موضحا أن العمل بالمشروع يمشي بخطى ثابتة نحو الإنجاز والتسليم نهاية العام المقبل 2018 ووفقا للمواعيد التعاقدية دون وجود نسب تأخير تذكر بفضل الجهود المبذولة من جميع العاملين داخل المشروع الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز المشروع والاستفادة منه في الربط بين المناطق الجنوبية بالمناطق الشمالية من البلاد.

وقال م.الحصان في تصريح صحافي إن النجاحات والإنجازات التي يحققها قطاع هندسة الطرق في مشاريعه حاليا بفضل دعم ومساندة وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع إيمانا منه بأهمية هذه المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها إحداث نقلة نوعية لمنظومة الطرق على مستوى والبلاد وكونها دعامة ثابتة من دعامات النهضة الشاملة التي تسعى حكومتنا الرشيدة لتطبيقها ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن. وأوضح م.الحصان أن الكلفة الإجمالية للمشروع 165.708 مليون دينار ويتضمن إنشاء جسر بحري يبدأ من منطقة ميناء الشويخ والمنطقة الحرة ويعبر جون الكويت غربا مارا بجانب جزيرة أم النمل حتى منطقة الدوحة ومن ثم يربط بطريق الدوحة السريع بطول 14.4كم، كما يتكون المشروع من بناء جسر بحري بطول 7 كم من تقاطعين رئيسين ويشمل المشروع على نفس مواصفات الجسر الرئيسي (وصلة الصبية) من حيث السعة وعدد الحارات، 3 حارات مرورية مع حارة طوارئ لكل اتجاه. وتابع: ان مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد والمكون من وصلتين (الصبية - الدوحة) يمشي العمل بهما بالتوازي للانتهاء منهما نهاية 2018 المقبل وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على حرص القطاع على متابعة مشاريعه من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد للقطاع من أجهزته التنفيذية والعمل على إزالة كل العقبات التي قد تواجهها من خلال التعاون والتنسيق فيما بين وزارة الأشغال والجهات الحكومية المعنية الأخرى.