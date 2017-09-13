أثنى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري على الدور الذي تقوم به شركة ايكويت من الشراكة المجتمعية وتقديم الخدمة للمجتمع ومشاركة وزارة الداخلية من خلال رعاية الحملة الإعلامية المواكبة لبدء العام الدراسي الجديد 2017/2018 «عيالنا بعيونا» التي تنفذها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني والتي تهدف الى أهمية الدور التوعوي في ترسيخ قواعد وأسس ومفاهيم صالحة في نفوس الطلاب والطالبات.



وأشاد بالمساهمات المقدمة من قبل شركة إيكويت التي هي محل تقدير واحترام الجميع، متمنيا المزيد من التعاون في جميع المجالات.

وكان الفريق الدوسري قد استقبل في مكتبه امس، الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت للبتروكيماويات محمد حسين، والوفد المرافق الذي ضم نائب الرئيس لشؤون الخدمات الفنية طارق الكندري، ومدير دائرة الخدمات والعلاقات الحكومية يعقوب الكندري، ورئيس قسم العلاقات الحكومية الشيخ يوسف الصباح.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق الدوسري بضيوفه، كما تبادل الأحاديث الودية معهم واستعرض عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال التوعية.

من جانبه أعرب محمد حسين عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية على الدعم المتواصل والمساهمات والتعاون البناء فيما بينهما وتسهيل الإجراءات.

وفي نهاية اللقاء قدم الفريق الدوسري للرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات محمد حسين والوفد المرافق له درعا تذكارية وشهادات تقدير بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش.