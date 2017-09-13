مريم بندق

نفــت مصـادر وزاريــة رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» صحة ما نشر حول توقيع اتفاقية أمنية مع تركيا على غرار الاتفاقية التي وقعتها قطر.

هذا، ويبدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم زيارة رسمية للجمهورية التركية تلبية لدعوة رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم.

وتهدف الزيارة الى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصــادية والاستثمـارية والدخول في شراكات اقتصادية، وتوقيع اتفاقيات في مجالات الطيـران المدنـي، والازدواج الضريبـي، والتـعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاتصالات.