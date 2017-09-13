فرج ناصر

أكد مصدر مطلع بإدارة الطيران المدني أن إدارة الطيران المدني ستقوم بصرف مكافآت للموظفين المتميزين والبالغ عددهم 90 موظفا بأثر رجعي لأشهر 7 و8 و9 بواقع 200 دينار لكل موظف من الموظفين المستوفين لشروط إدارة الطيران المدني.

وأضاف أن هذه المكافآت تشمل فقط الموظفين في قطاعات إدارة الطيران المختلفة، مؤكدا أنه جار إعداد وحصر هذه الكشوفات تمهيدا لاعتمادها من قبل رئيس إدارة الطيران المدني.

وقال إن وزارة المالية اعتمدت الميزانية الخاصة لهذه المكافآت والبالغة أكثر من 70 ألف دينار، مشيرا الى ان هذه المكافآت ستكون في حسابات الموظفين المستحقين خلال الشهر الجاري.