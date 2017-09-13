أسامة أبوالسعود

كشف الوكيل المساعد لشؤون المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.داود العسعوسي عن أن وزارة الأوقاف بصدد تجهيز مناقصة لتوريد وتركيب وصيانة الكاميرات في المساجد ودور القرآن الكريم والمباني الإدارية، حيث تم إعداد مستندات المناقصة وتوصيف المواد الخاصة بالاعتماد، لافتا إلى أنها ستغطي أكثر من 1500 منشأة.

وأعلن العسعوسي أنه تم الانتهاء حاليا من تركيب 25% من إجمالي الكاميرات التي تبرعت بها شركة زين والتي بلغت 3000 كاميرا لتركيبها في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف في كل المحافظات لمراقبتها داخليا وخارجيا.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى اشتملت على المساجد الجامعة في المحافظات والمراكز الرمضانية والتي يرتادها جمهور المصلين، على أن يتم الانتهاء من تركيب بقية الكاميرات خلال الشهرين المقبلين.

وكشف العسعوسي عن أن وزارة الأوقاف قامت بتشكيل فريق عمل يقوم بتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية للمساجد يضم نخبة من مهندسي قطاع المساجد بالتعاون مع إدارة مركز نظم المعلومات، حيث تم عمل حصر شامل ميداني للمساجد وحصر المداخل والمخارج للأماكن التي سيتم تركيب الكاميرات بها ووضع آلية مثلى لربط وتوصيل الكاميرات بشبكة الوزارة الإلكترونية، كما تم تحديد الاحتياجات الفنية الكاملة للمشروع من وحدات التخزين الخاصة بحفظ البيانات، بالإضافة إلى متابعة وإدارة وصيانة النظام الأمني في المساجد بالتنسيق مع الجهات المعنية.