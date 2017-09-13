عادل الشنان

أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجهيز الإدارة المعنية مناقصة تنفيذ مشروع جنوب عبدالله المبارك بعد انتهاء ادارة التخطيط والتصميم من المخطط النهائي للمشروع واعتماده للتوزيع على أصحاب الطلبات الإسكانية بمجرد الانتهاء من توزيعات خيطان الجنوبي.

وقال المصدر إن المؤسسة تعمل على تجهيز المستندات الخاصة بالمناقصة وعرضها على الجهات الحكومية المعنية، لافتا إلى أنها ستمر بعدها بفترة الطرح ومن ثم الترسية على الشركة الفائزة وتوقيع العقد المتوقع مطلع العام المقبل وأخيرا تسليم أرض المشروع خالية من أي معوقات.

وتوقع أن يتم الانتهاء من مناقصة تنفيذ المشروع الذي يحتوي على 3260 قسيمة بداية السنة المالية المقبلة وهو موعد انتهاء توزيع القسائم على المواطنين الراغبين في التخصيص على المشروع.