شارك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد في الجلسة الخاصة بالجفاف والغبار والإنذار المبكر ضمن أعمال مؤتمر الأطراف الـ 13 وذلك في مدينة اردوس الصينية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان الشيخ عبدالله الأحمد ترأس وفد الكويت المكون من الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، حيث ألقى كلمة في افتتاح الجلسة رفيعة المستوى الخاصة بمناقشة أهم الحلول للحد من الجفاف والغبار والعواصف الغبارية ووضع الخطط الاستراتيجية الإقليمية للحد من مخاطرها.

وأكد الشيخ عبدالله في كلمته أهمية الإدارة المستدامة للأراضي كأحد الحلول الفعالة للحد من الجفاف والعواصف الرملية والغبارية والتركيز على التزام الدول بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وأهداف التنمية.

وشدد على ضرورة التزام الدول بمحاربة الجفاف والعواصف الرملية والغبارية من خلال البرامج الوطنية للحد من أثر تدهور الأراضي والحث على التعاون الدولي في وضع استراتيجية إقليمية لمواجهة كوارث الجفاف والعواصف الرملية والغبارية.